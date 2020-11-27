27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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16:18 | 27 ноября
Специальные призы для юных художников предоставил Саратовский филиал «РОСИЗО»
15:33 | 27 ноября
Продолжается VIII общероссийская олимпиада по русскому языку учащихся 5–11 классов «Белая береза»
14:52 | 27 ноября
Завтра в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14:00 | 27 ноября
Национальный проект "Культура": "Играй, гармонь!" в калининских Озерках
13:09 | 27 ноября
Саратовским семьям вручили продуктовые наборы
12:16 | 27 ноября
В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи
12:00 | 27 ноября
Объявлен детский творческий конкурс по созданию музейной экскурсии и разработке туристического маршрута
10:58 | 27 ноября
Состоялась встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»
09:07 | 27 ноября
Одной из самых популярных героинь клипов стала модель Виктория Суворова
17:00 | 26 ноября
28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи

Новости
В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи

На «Авторадио» в ближайшие выходные состоятся финальные выпуски программы #тыЭтоЯ.

В ней известные психологи обсуждают вместе со звездными гостями вопросы воспитания детей, делятся своим жизненным опытом, разбирают наиболее часто совершаемые родителями ошибки.

Отец двоих детей, знаменитый ресторатор Аркадий Новиков, побывает на программе в субботу, 28 ноября. Вместе с кризисным психологом и семейным консультантом Марком Бартоном они поговорят о том, как слова родителей влияют на будущее ребенка, какие часто произносимые фразы наносят вред детской психике. Аркадий Новиков расскажет радиослушателем о своем отношении к проблеме и фразах, которые он никогда не произнесет в адрес своих детей.

Семейный психолог, писатель Екатерина Мурашова и известный кинорежиссер, актер, сценарист Егор Кончаловский вместе с ведущей программы #тыЭтоЯ Татьяной Гордеевой в воскресенье, 29 ноября, обсудят проблемы детской лени и родительских страхов.

Программа #тыЭтоЯ выходит на «Авторадио» по выходным в 22 часа в рамках одноименного проекта #ТыЭтоЯ – для родителей, которые хотят стать лучше.