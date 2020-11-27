В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи
На «Авторадио» в ближайшие выходные состоятся финальные выпуски программы #тыЭтоЯ.
В ней известные психологи обсуждают вместе со звездными гостями вопросы воспитания детей, делятся своим жизненным опытом, разбирают наиболее часто совершаемые родителями ошибки.
Отец двоих детей, знаменитый ресторатор Аркадий Новиков, побывает на программе в субботу, 28 ноября. Вместе с кризисным психологом и семейным консультантом Марком Бартоном они поговорят о том, как слова родителей влияют на будущее ребенка, какие часто произносимые фразы наносят вред детской психике. Аркадий Новиков расскажет радиослушателем о своем отношении к проблеме и фразах, которые он никогда не произнесет в адрес своих детей.
Семейный психолог, писатель Екатерина Мурашова и известный кинорежиссер, актер, сценарист Егор Кончаловский вместе с ведущей программы #тыЭтоЯ Татьяной Гордеевой в воскресенье, 29 ноября, обсудят проблемы детской лени и родительских страхов.
Программа #тыЭтоЯ выходит на «Авторадио» по выходным в 22 часа в рамках одноименного проекта #ТыЭтоЯ – для родителей, которые хотят стать лучше.