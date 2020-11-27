В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи

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В ней известные психологи обсуждают вместе со звездными гостями вопросы воспитания детей, делятся своим жизненным опытом, разбирают наиболее часто совершаемые родителями ошибки.Отец двоих детей, знаменитый ресторатор Аркадий Новиков, побывает на программе в субботу, 28 ноября. Вместе с кризисным психологом и семейным консультантом Марком Бартоном они поговорят о том, как слова родителей влияют на будущее ребенка, какие часто произносимые фразы наносят вред детской психике. Аркадий Новиков расскажет радиослушателем о своем отношении к проблеме и фразах, которые он никогда не произнесет в адрес своих детей.Семейный психолог, писатель Екатерина Мурашова и известный кинорежиссер, актер, сценарист Егор Кончаловский вместе с ведущей программы #тыЭтоЯ Татьяной Гордеевой в воскресенье, 29 ноября, обсудят проблемы детской лени и родительских страхов.Программа #тыЭтоЯ выходит на «Авторадио» по выходным в 22 часа в рамках одноименного проекта #ТыЭтоЯ – для родителей, которые хотят стать лучше.