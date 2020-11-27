27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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Состоялась встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Новости


24 ноября в формате ВКС прошла встреча с финалистами и педагогами-наставниками Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Большая перемена» – уникальный шанс для школьников показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства. Благодаря индивидуальному подходу, вниманию к каждому участнику, конкурс открыл новые имена талантливых детей школьников страны. В финал конкурса от Саратовской области прошли 17 участников. Финалисты отстаивали честь региона в крымском лагере Артек.

Модератором встречи выступила Алена Рузанова, региональный координатор Российского движения школьников. Присоединились к поздравлениям финалистов и.о. председателя регионального отделения РДШ Софья Самолина и участница полуфинала конкурса «Большая перемена» Елизавета Пузракова.

13-15 ноября прошла смена актива РДШ «Огни Памяти», в которой приняли участие активисты школ и финалисты «Большой перемены». В рамках смены ребята обменялись опытом, разработали дорожную карту развития РДШ до 2023 года, и придумали много интересных проектов.

Гостем встречи стала Елена Нерозя, и.о министра образования области. Она поздравила финалистов конкурса.

«Мне очень приятно, что из 600 победителей конкурса со всей России 8 – представители нашей области. Это значит, что в нашем регионе много активных, талантливых школьников, которые готовы реализовывать свои собственные проекты. Те навыки и подходы, которые вы продемонстрировали и которые позволили вам победить, теперь будут серьезным фактором в получении высшего образования и профессиональной реализации», – отметила Елена Валериевна.