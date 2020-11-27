27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:18 | 27 ноября
Специальные призы для юных художников предоставил Саратовский филиал «РОСИЗО»
15:33 | 27 ноября
Продолжается VIII общероссийская олимпиада по русскому языку учащихся 5–11 классов «Белая береза»
14:52 | 27 ноября
Завтра в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14:00 | 27 ноября
Национальный проект "Культура": "Играй, гармонь!" в калининских Озерках
13:09 | 27 ноября
Саратовским семьям вручили продуктовые наборы
12:16 | 27 ноября
В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи
12:00 | 27 ноября
Объявлен детский творческий конкурс по созданию музейной экскурсии и разработке туристического маршрута
10:58 | 27 ноября
Состоялась встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»
09:07 | 27 ноября
Одной из самых популярных героинь клипов стала модель Виктория Суворова
17:00 | 26 ноября
28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Объявлен детский творческий конкурс по созданию музейной экскурсии и разработке туристического маршрута

Новости


Детский творческий конкурс «Саратов глазами детей» проводится в целях популяризации исторического и культурного наследия региона, формирования у детей навыков командной работы и углубления знаний в области краеведения и туризма.

Организаторы конкурса – Областной центр экологии, краеведения и туризма и Ассоциация школьных музеев Саратовской области, при поддержке комитета по туризму Саратовской области.

К участию приглашаются команды музеев и музейных комнат образовательных организаций области.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – с 26 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года. Для участия в нем команда должна разработать экскурсию по музею или музейной комнате, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 12 февраля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaUIoIqkagxBvdSVVLDwiFru-dGnPrP9Q0jKcZd1Erf_1Qw/viewform?usp=sf_link

На втором этапе, который пройдет с 13 февраля по 30 апреля 2021 года, командам предстоит разработать экскурсионный маршрут по близлежащей к образовательной организации территории, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 30 апреля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/1Nmx9XM3cXhduYlo7vxYV73p1PPMngw5KBTtuMRaxZZ4/edit?usp=sharing.

Результаты будут объявлены 18 мая 2021 года на сайте областного центра экологии, краеведения и туризма https://ocekit64.siteedu.ru.

Команды – победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами.

Все команды получают дипломы участников конкурса.

Контакты организатора: Радякина Елена Викторовна, e-mail: konkursmuseum21@gmail.com



Детский творческий конкурс «Саратов глазами детей» проводится в целях популяризации исторического и культурного наследия региона, формирования у детей навыков командной работы и углубления знаний в области краеведения и туризма.

Организаторы конкурса – Областной центр экологии, краеведения и туризма и Ассоциация школьных музеев Саратовской области, при поддержке комитета по туризму Саратовской области.

К участию приглашаются команды музеев и музейных комнат образовательных организаций области.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – с 26 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года. Для участия в нем команда должна разработать экскурсию по музею или музейной комнате, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 12 февраля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaUIoIqkagxBvdSVVLDwiFru-dGnPrP9Q0jKcZd1Erf_1Qw/viewform?usp=sf_link

На втором этапе, который пройдет с 13 февраля по 30 апреля 2021 года, командам предстоит разработать экскурсионный маршрут по близлежащей к образовательной организации территории, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 30 апреля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/1Nmx9XM3cXhduYlo7vxYV73p1PPMngw5KBTtuMRaxZZ4/edit?usp=sharing.

Результаты будут объявлены 18 мая 2021 года на сайте областного центра экологии, краеведения и туризма https://ocekit64.siteedu.ru.

Команды – победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами.

Все команды получают дипломы участников конкурса.

Контакты организатора: Радякина Елена Викторовна, e-mail: konkursmuseum21@gmail.com