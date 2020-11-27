Объявлен детский творческий конкурс по созданию музейной экскурсии и разработке туристического маршрута

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Организаторы конкурса – Областной центр экологии, краеведения и туризма и Ассоциация школьных музеев Саратовской области, при поддержке комитета по туризму Саратовской области.К участию приглашаются команды музеев и музейных комнат образовательных организаций области.Конкурс пройдет в два этапа. Первый – с 26 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года. Для участия в нем команда должна разработать экскурсию по музею или музейной комнате, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 12 февраля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaUIoIqkagxBvdSVVLDwiFru-dGnPrP9Q0jKcZd1Erf_1Qw/viewform?usp=sf_linkНа втором этапе, который пройдет с 13 февраля по 30 апреля 2021 года, командам предстоит разработать экскурсионный маршрут по близлежащей к образовательной организации территории, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 30 апреля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/1Nmx9XM3cXhduYlo7vxYV73p1PPMngw5KBTtuMRaxZZ4/edit?usp=sharing.Результаты будут объявлены 18 мая 2021 года на сайте областного центра экологии, краеведения и туризма https://ocekit64.siteedu.ru.Команды – победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами.Все команды получают дипломы участников конкурса.Контакты организатора: Радякина Елена Викторовна, e-mail: konkursmuseum21@gmail.comДетский творческий конкурс «Саратов глазами детей» проводится в целях популяризации исторического и культурного наследия региона, формирования у детей навыков командной работы и углубления знаний в области краеведения и туризма.Организаторы конкурса – Областной центр экологии, краеведения и туризма и Ассоциация школьных музеев Саратовской области, при поддержке комитета по туризму Саратовской области.К участию приглашаются команды музеев и музейных комнат образовательных организаций области.Конкурс пройдет в два этапа. Первый – с 26 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года. Для участия в нем команда должна разработать экскурсию по музею или музейной комнате, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 12 февраля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaUIoIqkagxBvdSVVLDwiFru-dGnPrP9Q0jKcZd1Erf_1Qw/viewform?usp=sf_linkНа втором этапе, который пройдет с 13 февраля по 30 апреля 2021 года, командам предстоит разработать экскурсионный маршрут по близлежащей к образовательной организации территории, оформить проект в письменную творческую работу и видеоролик, до 30 апреля 2021 года направить электронную заявку с прикрепленными ссылками на конкурсные работы https://docs.google.com/forms/d/1Nmx9XM3cXhduYlo7vxYV73p1PPMngw5KBTtuMRaxZZ4/edit?usp=sharing.Результаты будут объявлены 18 мая 2021 года на сайте областного центра экологии, краеведения и туризма https://ocekit64.siteedu.ru.Команды – победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами.Все команды получают дипломы участников конкурса.Контакты организатора: Радякина Елена Викторовна, e-mail: konkursmuseum21@gmail.com