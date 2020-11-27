27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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12:16 | 27 ноября
В программе #тыЭтоЯ обсудят детскую лень и родительские страхи
12:00 | 27 ноября
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10:58 | 27 ноября
Состоялась встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»
09:07 | 27 ноября
Одной из самых популярных героинь клипов стала модель Виктория Суворова
17:00 | 26 ноября
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16:18 | 26 ноября
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15:21 | 26 ноября
ПФР информирует, как проверить свой стаж, который будет учтен при назначении пенсии
14:30 | 26 ноября
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13:39 | 26 ноября
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Одной из самых популярных героинь клипов стала модель Виктория Суворова

Новости
Одной из самых популярных героинь клипов стала модель Виктория Суворова

Модель Виктория Суворова признана одной из самых сексуальных героинь музыкальных клипов.

Об этом свидетельствует недавно опубликованный в интернете официальный рейтинг. В топ-5 вместе с Викторией вошли Равшана Куркова, Джиджи Хадид, Полина Максимова и Анджелина Джоли.

Клип Ramil' на трек «Сияй», в котором снялась Виктория Суворова, моментально покорил сердца зрителей – он стремительно набирает просмотры на YouTube и находится в активной ротации музыкальных телеканалов. Девушка изображает в клипе фантазию главного героя. Как будто сияя изнутри, она неожиданно появляется в комнате, где находится певец, в дымке белого света. Комментируя съемки в клипе, Виктория сказала, что ей было очень приятно работать с Рамилем. По ее мнению, он полностью отдается профессии, не подвержен звездной болезни и прост в общении.

Виктория Суворова, родившаяся в Казахстане, работает в модельном бизнесе с 17 лет. В детстве ей хотелось стать балериной. Девушка успела покорить подиумы России, Европы и Азии, появляется на обложках и страницах известных глянцевых журналов, в каталогах популярных брендов. Вместе с тем красавица может похвастаться наличием дипломов МГУ и РУДН.