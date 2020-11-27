Одной из самых популярных героинь клипов стала модель Виктория Суворова

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Об этом свидетельствует недавно опубликованный в интернете официальный рейтинг. В топ-5 вместе с Викторией вошли Равшана Куркова, Джиджи Хадид, Полина Максимова и Анджелина Джоли.Клип Ramil' на трек «Сияй», в котором снялась Виктория Суворова, моментально покорил сердца зрителей – он стремительно набирает просмотры на YouTube и находится в активной ротации музыкальных телеканалов. Девушка изображает в клипе фантазию главного героя. Как будто сияя изнутри, она неожиданно появляется в комнате, где находится певец, в дымке белого света. Комментируя съемки в клипе, Виктория сказала, что ей было очень приятно работать с Рамилем. По ее мнению, он полностью отдается профессии, не подвержен звездной болезни и прост в общении.Виктория Суворова, родившаяся в Казахстане, работает в модельном бизнесе с 17 лет. В детстве ей хотелось стать балериной. Девушка успела покорить подиумы России, Европы и Азии, появляется на обложках и страницах известных глянцевых журналов, в каталогах популярных брендов. Вместе с тем красавица может похвастаться наличием дипломов МГУ и РУДН.