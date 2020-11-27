27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 26 ноября
28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра
16:18 | 26 ноября
Ко Дню добровольца в Саратове пройдет акция «Почему я – волонтер»
15:21 | 26 ноября
ПФР информирует, как проверить свой стаж, который будет учтен при назначении пенсии
14:30 | 26 ноября
Саратовские школы олимпийского резерва закупили спортинвентарь на пятнадцать миллионов рублей
13:39 | 26 ноября
Саратовский театр драмы поставил сказку для детей «Последний Волшебник»
12:48 | 26 ноября
Стал известен соперник «СГАУ-Саратов» в третьем раунде Кубка ЕГФ
11:42 | 26 ноября
Саратов начали украшать к Новому году
10:50 | 26 ноября
В Саратовской области выявлен инфицированный африканской чумой объект
09:59 | 26 ноября
В этом году ветеринарные врачи провели более 5,6 миллиона профилактических процедур
09:10 | 26 ноября
В России стартует онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра

Новости


28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра.

В 16:30 по местному времени на канале «Культура» состоится четвертый выпуск проекта «Большой балет», в котором впервые принимают участие ведущие солисты саратовской труппы Кристина Кочетова и заслуженный артист России Алексей Михеев.

«Большой балет» – уникальный проект», единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов которому нет и за рубежом. Особенность его формата – в сочетании профессионального балетного состязания и красочного изысканного телешоу. Победителей ждет главный приз – Хрустальный пуант. Изящная скульптура выполнена в старинной технике пат-де-вер (pâte de verre), что в переводе значит «тесто из стекла».

Темой нового выпуска программы станет «Романтический балет». Участники покажут номера из самых известных романтических спектаклей: «Жизель», «Корсар», «Раймонда», «Эсмеральда». Наши солисты исполнят красивейшее па-де-де из балета «Шопениана».

За звание «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» и «Лучшая пара» саратовские танцовщики соревнуются с артистами балета из Мариинского театра, Государственного театра оперы и балета Республики Коми, Бурятского, Башкирского, Красноярского, Воронежского и Екатеринбургского театров оперы и балета. Пожелаем нашим артистам удачного выступления!

Продолжится вечер саратовского балета на «Общественном телевидении России» (ОТР). В 00.45 по саратовскому времени в эфир канала выйдет запись мировой премьеры балета «Вешние воды» Владимира Кобекина. Трансляция пройдет в рамках специального проекта ОТР – «Фестиваль», который знакомит российскую аудиторию с самыми яркими спектаклями региональных театров страны. Напомним, что постановка балета была посвящена 200-летию со дня рождения классика русской литературы И.С. Тургенева и состоялась в 2018 году в рамках Собиновского музыкального фестиваля. В 2019 году спектакль с успехом был показан на Четвертом фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» в Москве на Новой сцене Большого театра, в 2020 году транслировался на интернет площадках портала «Культура РФ» и получил восторженные отклики зрителей практически со всего мира.

28 ноября балет «Вешние воды» станет первым спектаклем театра, показанным на российском телевидении.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код