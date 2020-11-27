28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра.

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В 16:30 по местному времени на канале «Культура» состоится четвертый выпуск проекта «Большой балет», в котором впервые принимают участие ведущие солисты саратовской труппы Кристина Кочетова и заслуженный артист России Алексей Михеев.«Большой балет» – уникальный проект», единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов которому нет и за рубежом. Особенность его формата – в сочетании профессионального балетного состязания и красочного изысканного телешоу. Победителей ждет главный приз – Хрустальный пуант. Изящная скульптура выполнена в старинной технике пат-де-вер (pâte de verre), что в переводе значит «тесто из стекла».Темой нового выпуска программы станет «Романтический балет». Участники покажут номера из самых известных романтических спектаклей: «Жизель», «Корсар», «Раймонда», «Эсмеральда». Наши солисты исполнят красивейшее па-де-де из балета «Шопениана».За звание «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» и «Лучшая пара» саратовские танцовщики соревнуются с артистами балета из Мариинского театра, Государственного театра оперы и балета Республики Коми, Бурятского, Башкирского, Красноярского, Воронежского и Екатеринбургского театров оперы и балета. Пожелаем нашим артистам удачного выступления!Продолжится вечер саратовского балета на «Общественном телевидении России» (ОТР). В 00.45 по саратовскому времени в эфир канала выйдет запись мировой премьеры балета «Вешние воды» Владимира Кобекина. Трансляция пройдет в рамках специального проекта ОТР – «Фестиваль», который знакомит российскую аудиторию с самыми яркими спектаклями региональных театров страны. Напомним, что постановка балета была посвящена 200-летию со дня рождения классика русской литературы И.С. Тургенева и состоялась в 2018 году в рамках Собиновского музыкального фестиваля. В 2019 году спектакль с успехом был показан на Четвертом фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» в Москве на Новой сцене Большого театра, в 2020 году транслировался на интернет площадках портала «Культура РФ» и получил восторженные отклики зрителей практически со всего мира.28 ноября балет «Вешние воды» станет первым спектаклем театра, показанным на российском телевидении.