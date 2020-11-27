Ко Дню добровольца в Саратове пройдет акция «Почему я – волонтер»

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Организаторами стали комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и Дворец творчества детей и молодежи им.О.П. Табакова.Участникам предлагается подготовить видеоролики о волонтерстве и разместить их на сайтах образовательных учреждений и в социальных сетях с хэштегами #ВолонтерыСаратова, #волонтеры2020, #деньдобровольца2020, #Почемуя–волонтер?!, #ДобровольцыСаратова.Темы видеороликов: «Как раскрыть в себе добро?», «Один день из жизни волонтера», «Волонтерство в условиях новых реалий», «Добровольчество как образ жизни», «Основная мотивация стать добровольцем», «Волонтеры в лицах истории», «В чем заключается главная тайна добровольчества?», «Помогать может каждый!», «Зачем быть волонтером?».Самые активные образовательные учреждения Саратова будут отмечены организаторами акции.