ПФР информирует, как проверить свой стаж, который будет учтен при назначении пенсии

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Кроме того, информацию (выписку) о стаже и накопленных пенсионных коэффициентах можно получить в любой клиентской службе ПФР.Если гражданин заметит неточность (например, нет информации о каком-то периоде работы), то ему следует обратиться в любую клиентскую службу ПФР с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими основание для корректировки сведений. Благодаря этому к моменту выхода на пенсию гражданину не потребуется собирать никаких дополнительных документов, и пенсия будет назначена в полном объеме и в максимально короткие сроки.ПФР принимает от граждан заявления о корректировке сведений и внесении уточнений (дополнений):о стаже (в том числе, на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение пенсии) и заработке за период до 1 января 2002 года;о стаже в организации, которая ликвидирована или прекратила деятельность на момент оказания услуги,о периодах обучения,об иных периодах, включаемых в страховой стаж (например, периоды прохождения военной службы, ухода родителя за ребенком до полутора лет, получения пособия по безработице, ухода трудоспособного гражданина за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и др.)С заявлениями о корректировке сведений в ПФР в текущем году уже обратилось более 18 тысяч жителей Саратовской области.