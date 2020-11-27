27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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ПФР информирует, как проверить свой стаж, который будет учтен при назначении пенсии

Новости


Жители области могут самостоятельно следить за формированием своих пенсионных прав через электронные сервисы – личный кабинет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru или на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Кроме того, информацию (выписку) о стаже и накопленных пенсионных коэффициентах можно получить в любой клиентской службе ПФР.

Если гражданин заметит неточность (например, нет информации о каком-то периоде работы), то ему следует обратиться в любую клиентскую службу ПФР с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими основание для корректировки сведений. Благодаря этому к моменту выхода на пенсию гражданину не потребуется собирать никаких дополнительных документов, и пенсия будет назначена в полном объеме и в максимально короткие сроки.

ПФР принимает от граждан заявления о корректировке сведений и внесении уточнений (дополнений):
о стаже (в том числе, на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение пенсии) и заработке за период до 1 января 2002 года;
о стаже в организации, которая ликвидирована или прекратила деятельность на момент оказания услуги,
о периодах обучения,
об иных периодах, включаемых в страховой стаж (например, периоды прохождения военной службы, ухода родителя за ребенком до полутора лет, получения пособия по безработице, ухода трудоспособного гражданина за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и др.)

С заявлениями о корректировке сведений в ПФР в текущем году уже обратилось более 18 тысяч жителей Саратовской области.
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