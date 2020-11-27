Саратовские школы олимпийского резерва закупили спортинвентарь на пятнадцать миллионов рублей

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Часть тренажеров установили дома у спортсменов, чтобы не прерывать тренировки в период пандемии, сообщил ТАСС министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов."В этом году мы закупили спортивное оборудование, инвентарь и экипировку для восьми спортивных школ олимпийского резерва, на это было направлено 15,8 млн рублей. Перечень оборудования определялся с учетом мнения тренеров. Закупали только то, что соответствует всем требованиям международных спортивных федераций и предназначено для проведения соревнований российского и международного уровней", - рассказал министр.Он уточнил, что, в частности, для занятий водными видами спорта закупили трамплинную доску и батутные сетки для прыжков в воду. Для школы по фехтованию приобрели клинки к электрошпаге и специальное табло для проведения тренировок и соревнований. В школе, где ребята занимаются парусным спортом, появились новые паруса и мачты для судов."Одним из главных приобретений этого года является ринг для школы олимпийского резерва по боксу. На соревнованиях его будут использовать не только боксеры, но и представители других видов единоборств. Также данная школа уже получила партию боксерских мешков и комплекты спортивной формы, соответствующей стандартам Федерации бокса России. Теперь в ней ведущие спортсмены будут выступать на всероссийских соревнованиях", - добавил министр.Он отметил, что спортсмены не прекращали тренировки весь год, несмотря на ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. "В условиях пандемии часть новых тренажеров была установлена в квартирах ведущих спортсменов. Это позволило не снижать темп тренировок в период самоизоляции", - сказал Абросимов.