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Саратовские школы олимпийского резерва закупили спортинвентарь на пятнадцать миллионов рублей

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Школы олимпийского резерва обновили инвентарь и экипировку для спортсменов в Саратове, всего на это направили более 15 млн рублей в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году.

Часть тренажеров установили дома у спортсменов, чтобы не прерывать тренировки в период пандемии, сообщил ТАСС министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

"В этом году мы закупили спортивное оборудование, инвентарь и экипировку для восьми спортивных школ олимпийского резерва, на это было направлено 15,8 млн рублей. Перечень оборудования определялся с учетом мнения тренеров. Закупали только то, что соответствует всем требованиям международных спортивных федераций и предназначено для проведения соревнований российского и международного уровней", - рассказал министр.

Он уточнил, что, в частности, для занятий водными видами спорта закупили трамплинную доску и батутные сетки для прыжков в воду. Для школы по фехтованию приобрели клинки к электрошпаге и специальное табло для проведения тренировок и соревнований. В школе, где ребята занимаются парусным спортом, появились новые паруса и мачты для судов.

"Одним из главных приобретений этого года является ринг для школы олимпийского резерва по боксу. На соревнованиях его будут использовать не только боксеры, но и представители других видов единоборств. Также данная школа уже получила партию боксерских мешков и комплекты спортивной формы, соответствующей стандартам Федерации бокса России. Теперь в ней ведущие спортсмены будут выступать на всероссийских соревнованиях", - добавил министр.

Он отметил, что спортсмены не прекращали тренировки весь год, несмотря на ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. "В условиях пандемии часть новых тренажеров была установлена в квартирах ведущих спортсменов. Это позволило не снижать темп тренировок в период самоизоляции", - сказал Абросимов.
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