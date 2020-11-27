Саратовский театр драмы поставил сказку для детей «Последний Волшебник»

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20 ноября 2020 года на Большой сцене театра состоялся показ музыкальной сказки для детей «ПОСЛЕДНИЙ ВОЛШЕБНИК» по произведению Татьяны Осиной и Марины Ошариной. Пьеса этих авторов стала победителем II–го Международного творческого конкура на лучшую пьесу года «Автора-на сцену!» (2019), а Саратовскому театру драмы имени И.А.Слонова жюри конкурса представлено право первой постановки произведения.Режиссер-постановщик спектакля - Николай ПОКОТЫЛО (Москва), художник-постановщик Юрий НАМЕСТНИКОВ, хореографическое решение спектакля осуществлено Мариной СУКОНЦЕВОЙ (Москва).Зрителями музыкальной сказки выступили художественный совет и сотрудники театра. Наши юные зрители смогут увидеть сказку «Последний волшебник» со сцены театра, после того как на территории Саратовской области будут сняты ограничительные мероприятия связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.В спектакле заняты: Максим Локтионов, Татьяна Родионова, Зоя Юдина, Андрей Казаков, Александр Каспаров, Дмитрий Кривоносов, Денис Кузнецов, Александра Коваленко, Екатерина Локтионова и Анастасия Парамонова.