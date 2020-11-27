Саратовский театр драмы поставил сказку для детей «Последний Волшебник»
В Саратовском академическом театре драмы завершилась работа над пятым спектаклем, поставленным за время пандемии.
20 ноября 2020 года на Большой сцене театра состоялся показ музыкальной сказки для детей «ПОСЛЕДНИЙ ВОЛШЕБНИК» по произведению Татьяны Осиной и Марины Ошариной. Пьеса этих авторов стала победителем II–го Международного творческого конкура на лучшую пьесу года «Автора-на сцену!» (2019), а Саратовскому театру драмы имени И.А.Слонова жюри конкурса представлено право первой постановки произведения.
Режиссер-постановщик спектакля - Николай ПОКОТЫЛО (Москва), художник-постановщик Юрий НАМЕСТНИКОВ, хореографическое решение спектакля осуществлено Мариной СУКОНЦЕВОЙ (Москва).
Зрителями музыкальной сказки выступили художественный совет и сотрудники театра. Наши юные зрители смогут увидеть сказку «Последний волшебник» со сцены театра, после того как на территории Саратовской области будут сняты ограничительные мероприятия связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В спектакле заняты: Максим Локтионов, Татьяна Родионова, Зоя Юдина, Андрей Казаков, Александр Каспаров, Дмитрий Кривоносов, Денис Кузнецов, Александра Коваленко, Екатерина Локтионова и Анастасия Парамонова.