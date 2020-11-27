Саратов начали украшать к Новому году

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Помимо традиционных конструкций на световых опорах во всех районах города появятся праздничные инсталляции.В Октябрьском районе в сквере на ул. Серова, а также на других улицах будут украшены новогодние елки.Ул. Рахова с завтрашнего дня начнут украшать гирляндами, традиционно будут установлены карета и Новогодний квартет снеговиков.На проспекте им. Кирова во Фрунзенском районе украшения уже установлены. Так, праздничное настроение саратовцам создают яркие арт-объекты в виде новогодних подарков, гирлянды и праздничная иллюминация.На пл.Кирова «Звездное небо» радует горожан, а также установлены светодиодные конструкции на световых опорах и бахрома.В Волжском районе в сквере Первой учительницы уже установлены гирлянды, которые сегодня планируется подключить. На ул. Волжская появились светодиодные деревья, часть которых уже светится в темное время суток.В вечернее время в Ленинском районе возле ТРЦ «Тау Галерея» уже горит иллюминация и установлены малые архитектурные формы: пингвин, белый медведь, елочный шар и маленькие елочки.В Заводском районе в настоящее время устанавливают елку в парке «Дружба народов». Жителей района будут радовать также Волшебные сани Деда Мороза и новогодние светящиеся шары. В сквере им. М.Расковой будет функционировать новогодняя фотозона. На бульваре Героев Отечества и бульваре им. К.Л. Мюфке вскоре появятся новогодние елки.С помощью гирлянд на деревьях также планируется создать новогоднее настроение в Кировском районе. В сквере «Рубин» будут функционировать светодиодные конструкции – шары, снеговики.