27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 26 ноября
28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра
16:18 | 26 ноября
Ко Дню добровольца в Саратове пройдет акция «Почему я – волонтер»
15:21 | 26 ноября
ПФР информирует, как проверить свой стаж, который будет учтен при назначении пенсии
14:30 | 26 ноября
Саратовские школы олимпийского резерва закупили спортинвентарь на пятнадцать миллионов рублей
13:39 | 26 ноября
Саратовский театр драмы поставил сказку для детей «Последний Волшебник»
12:48 | 26 ноября
Стал известен соперник «СГАУ-Саратов» в третьем раунде Кубка ЕГФ
11:42 | 26 ноября
Саратов начали украшать к Новому году
10:50 | 26 ноября
В Саратовской области выявлен инфицированный африканской чумой объект
09:59 | 26 ноября
В этом году ветеринарные врачи провели более 5,6 миллиона профилактических процедур
09:10 | 26 ноября
В России стартует онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратов начали украшать к Новому году

Новости


В Саратове ведутся работы по монтажу новогодних украшений.

Помимо традиционных конструкций на световых опорах во всех районах города появятся праздничные инсталляции.

В Октябрьском районе в сквере на ул. Серова, а также на других улицах будут украшены новогодние елки.

Ул. Рахова с завтрашнего дня начнут украшать гирляндами, традиционно будут установлены карета и Новогодний квартет снеговиков.

На проспекте им. Кирова во Фрунзенском районе украшения уже установлены. Так, праздничное настроение саратовцам создают яркие арт-объекты в виде новогодних подарков, гирлянды и праздничная иллюминация.

На пл.Кирова «Звездное небо» радует горожан, а также установлены светодиодные конструкции на световых опорах и бахрома.

В Волжском районе в сквере Первой учительницы уже установлены гирлянды, которые сегодня планируется подключить. На ул. Волжская появились светодиодные деревья, часть которых уже светится в темное время суток.

В вечернее время в Ленинском районе возле ТРЦ «Тау Галерея» уже горит иллюминация и установлены малые архитектурные формы: пингвин, белый медведь, елочный шар и маленькие елочки.

В Заводском районе в настоящее время устанавливают елку в парке «Дружба народов». Жителей района будут радовать также Волшебные сани Деда Мороза и новогодние светящиеся шары. В сквере им. М.Расковой будет функционировать новогодняя фотозона. На бульваре Героев Отечества и бульваре им. К.Л. Мюфке вскоре появятся новогодние елки.

С помощью гирлянд на деревьях также планируется создать новогоднее настроение в Кировском районе. В сквере «Рубин» будут функционировать светодиодные конструкции – шары, снеговики.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код