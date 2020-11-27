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В Саратовской области выявлен инфицированный африканской чумой объект

Новости


В ноябре в Управление Россельхознадзора по Саратовской области поступило сообщение, что на предприятиях Тверской области выявлены случаи возникновения африканской чумы свиней (АЧС).

При анализе ситуации было выяснено, что на данных предприятиях произошло сокрытие информации о возникших вспышках. В целях недопущения заноса инфекции с мясной продукцией из неблагополучных по заболеванию предприятий регионов, проводились лабораторные исследования поступающей свинины и продуктов ее переработки в область.

Ветеринарной лабораторией Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных при проведении лабораторных исследований свиного окорока на одном из предприятий в Энгельсском районе, обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Полуфабрикаты произведены мясоперерабатывающим комплексом из Тверской области, на котором зарегистрирован очаг заболевания.

Специалисты регионального Управления и областной государственной ветеринарной службы провели неотложные мероприятия по ликвидации инфицированного африканской чумой объекта: продукция уничтожена собственником путем сжигания, на территории произведена дизенфекция. Выход с Энгельского предприятия зараженной продукции не допущен .

В области системно проводится персональная работа с каждым владельцем животных по предупреждению возникновения инфекции.
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