В Саратовской области выявлен инфицированный африканской чумой объект

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При анализе ситуации было выяснено, что на данных предприятиях произошло сокрытие информации о возникших вспышках. В целях недопущения заноса инфекции с мясной продукцией из неблагополучных по заболеванию предприятий регионов, проводились лабораторные исследования поступающей свинины и продуктов ее переработки в область.Ветеринарной лабораторией Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных при проведении лабораторных исследований свиного окорока на одном из предприятий в Энгельсском районе, обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней.Полуфабрикаты произведены мясоперерабатывающим комплексом из Тверской области, на котором зарегистрирован очаг заболевания.Специалисты регионального Управления и областной государственной ветеринарной службы провели неотложные мероприятия по ликвидации инфицированного африканской чумой объекта: продукция уничтожена собственником путем сжигания, на территории произведена дизенфекция. Выход с Энгельского предприятия зараженной продукции не допущен .В области системно проводится персональная работа с каждым владельцем животных по предупреждению возникновения инфекции.