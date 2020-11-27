27 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 26 ноября
28 ноября в субботу сразу на двух телевизионных каналах России пройдут программы с участием артистов балета саратовского театра
16:18 | 26 ноября
Ко Дню добровольца в Саратове пройдет акция «Почему я – волонтер»
15:21 | 26 ноября
ПФР информирует, как проверить свой стаж, который будет учтен при назначении пенсии
14:30 | 26 ноября
Саратовские школы олимпийского резерва закупили спортинвентарь на пятнадцать миллионов рублей
13:39 | 26 ноября
Саратовский театр драмы поставил сказку для детей «Последний Волшебник»
12:48 | 26 ноября
Стал известен соперник «СГАУ-Саратов» в третьем раунде Кубка ЕГФ
11:42 | 26 ноября
Саратов начали украшать к Новому году
10:50 | 26 ноября
В Саратовской области выявлен инфицированный африканской чумой объект
09:59 | 26 ноября
В этом году ветеринарные врачи провели более 5,6 миллиона профилактических процедур
09:10 | 26 ноября
В России стартует онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах
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В этом году ветеринарные врачи провели более 5,6 миллиона профилактических процедур

Новости


Благодаря принятым областной государственной ветеринарной службой мерам в 2020 году на территории региона обеспечено благополучие по сибирской язве, ящуру, нодулярному дерматиту, другим опасным инфекциям.

Не допущено массовых вспышек африканской чумы свиней и гриппа птиц. Под контролем специалистов находится обстановка по бешенству и по хроническим инфекциям – туберкулезу, бруцеллезу животных, лейкозу крупного рогатого скота.

В целях обеспечения защиты региона от эпизоотических угроз ветеринарные специалисты провели целый комплекс плановых профилактических мероприятий.

В целях защиты здоровья поголовья и обеспечения безопасности животноводческой продукции ветеринарными специалистами с начала года выполнено более 3,3 млн. вакцинаций животных против инфекционных болезней, в том числе, более миллиона прививок - против сибирской язвы. Крупный рогатый скот иммунизирован против нодулярного дерматита. Произведено 325,3 тыс. прививок.

В рамках профилактической кампании, направленной на борьбу с бешенством, привито 215 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных.
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