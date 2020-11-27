В этом году ветеринарные врачи провели более 5,6 миллиона профилактических процедур

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Не допущено массовых вспышек африканской чумы свиней и гриппа птиц. Под контролем специалистов находится обстановка по бешенству и по хроническим инфекциям – туберкулезу, бруцеллезу животных, лейкозу крупного рогатого скота.В целях обеспечения защиты региона от эпизоотических угроз ветеринарные специалисты провели целый комплекс плановых профилактических мероприятий.В целях защиты здоровья поголовья и обеспечения безопасности животноводческой продукции ветеринарными специалистами с начала года выполнено более 3,3 млн. вакцинаций животных против инфекционных болезней, в том числе, более миллиона прививок - против сибирской язвы. Крупный рогатый скот иммунизирован против нодулярного дерматита. Произведено 325,3 тыс. прививок.В рамках профилактической кампании, направленной на борьбу с бешенством, привито 215 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных.