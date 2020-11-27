В России стартует онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах

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Она организована Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».За два года реализации дорожного нацпроекта в российских регионах отремонтировали около 1400 дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. На объектах установили новые светофоры и дорожные знаки, обустроили островки безопасности и пешеходные переходы, смонтировали ограждение. Несмотря на то, что дороги вблизи школ и детских садов стали безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения ДТП. С каждым годом интенсивность транспортного движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, педагогических работников и родителей.