25 ноября 2020 СРЕДА
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Музей К.А. Федина представляет традиционную выставку-конкурс детского рисунка «Ходит осень в нашем парке»

Новости


Музей К.А. Федина представляет традиционную выставку-конкурс детского рисунка, посвященную Дню матери, «Ходит осень в нашем парке».

В этом году она пройдет в онлайн формате. С 29 ноября на сайте музея и в социальных сетях можно будет познакомиться с рисунками детей из изостудии «Художник» при ДЮЦ Фрунзенского района г. Саратова (руководитель Королева А.В.) и творческой мастерской «Юный художник» при РЦПОД (руководитель И.И. Мельникова).

Дорогие мамы, для каждого ребенка вы самые любимые, родные, единственные, красивые и нежные! Пусть рисунки детей, удивительно яркие, эмоциональные, станут подарком для всех мам в этот праздничный осенний день.

Примите самые сердечные поздравленияс замечательным праздником Днем Матери и пожелания здоровья и всех благ!

Музей выражает огромную благодарность участникам выставки.

Лучшие детские работы будут отмечены грамотами, всем участникам выставки вручены благодарственные письма.
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