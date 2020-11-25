Музей К.А. Федина представляет традиционную выставку-конкурс детского рисунка «Ходит осень в нашем парке»

просмотров: 137

В этом году она пройдет в онлайн формате. С 29 ноября на сайте музея и в социальных сетях можно будет познакомиться с рисунками детей из изостудии «Художник» при ДЮЦ Фрунзенского района г. Саратова (руководитель Королева А.В.) и творческой мастерской «Юный художник» при РЦПОД (руководитель И.И. Мельникова).Дорогие мамы, для каждого ребенка вы самые любимые, родные, единственные, красивые и нежные! Пусть рисунки детей, удивительно яркие, эмоциональные, станут подарком для всех мам в этот праздничный осенний день.Примите самые сердечные поздравленияс замечательным праздником Днем Матери и пожелания здоровья и всех благ!Музей выражает огромную благодарность участникам выставки.Лучшие детские работы будут отмечены грамотами, всем участникам выставки вручены благодарственные письма.