В Саратовской области стартует дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию

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В ее рамках в Саратовском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД будет организована очередная дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию: каждый желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, объективную оценку рисков заражения ВИЧ, литературу по профилактике ВИЧ-инфекции и возможность узнать свой ВИЧ-статус бесплатно, а при желании и анонимно.Тестирование на ВИЧ осуществляется при соблюдении мер профилактики.Адрес «Центра-СПИД»: г.Саратов, ул. Мельничная, строение 1.Телефон для справок: 8(845-2)98-28-98 (в рабочее время).