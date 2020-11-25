В Саратовской области стартует дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию
С 26 ноября по 1 декабря 2020 г. в Саратовской области пройдут мероприятия VIII Всероссийской информационно-просветительской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В ее рамках в Саратовском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД будет организована очередная дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию: каждый желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, объективную оценку рисков заражения ВИЧ, литературу по профилактике ВИЧ-инфекции и возможность узнать свой ВИЧ-статус бесплатно, а при желании и анонимно.
Тестирование на ВИЧ осуществляется при соблюдении мер профилактики.
Адрес «Центра-СПИД»: г.Саратов, ул. Мельничная, строение 1.
Телефон для справок: 8(845-2)98-28-98 (в рабочее время).