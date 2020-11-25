25 ноября 2020 СРЕДА
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Пушкина подготовила онлайн-мероприятие «Герой нашего времени – Альфред Шнитке»

Новости


Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина в рамках культурно-просветительского проекта «Поэзия и музыка едины», реализуемого совместно с МОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке», ко дню рождения выдающегося композитора, музыкального педагога и музыковеда, нашего земляка Альфреда Гарриевича Шнитке подготовили онлайн-мероприятие «Герой нашего времени – Альфред Шнитке».

Это литературно-музыкальная гостиная, ярко и полно рассказывающая о жизни и творческой деятельности знаменитого на весь мир композитора. В онлайн-концерте принимают участие учащиеся и преподаватели МЭЛ им А. Г. Шнитке (г. Энгельс) с программой:

1. А. Шнитке "В горах». Исп. Щербаков Егор, 2 кл. (преп. Соловова П. М.)

2. А. Шнитке «Игра». Исп. Силантьева Мария, 3 кл. (преп. Егорова Л.Н.)

3. А. Шнитке "Марш". Исп. Провоторов Никита, 7 кл. (преп. Фетисенко А.О.)

4. А. Шнитке "Сказка странствий" Исп. Львова Ульяна, Махотина Анастасия, 8 кл. (преп. Шеломенцева А.В., Тураева Н.Н.)

5. А. Шнитке "Постлюдия". Исп. Березина Софья, Перепелица Лиза, Гвоздюк Маргарита, 5 кл. (преп. Никитина И. П., Белоглазкина Е.А.)

6. А. Шнитке "Менуэт" из «Сюиты с старинном стиле». Исп. Пономарёва Дарья, 6 кл. (преп. Литвинова Е. А., конц. Шитова Н. А.)

7. А. Шнитке "Пассакалья". Исп. Шеломенцева Анжелика Валерьевна, Худошина Мария Юрьевна

8. А. Шнитке «Поздравительное рондо» Исп. Скрипинская Ольга Вячеславовна, Тураева Наталия Николаевна.

Ответственные: Капчинская Виктория Альбертовна, Литвинова Елена Александровна.

Послушать и посмотреть музыкальную программу можно по ссылке:

https://youtu.be/9ge_MA_MLtk
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