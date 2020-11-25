Пушкина подготовила онлайн-мероприятие «Герой нашего времени – Альфред Шнитке»

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Это литературно-музыкальная гостиная, ярко и полно рассказывающая о жизни и творческой деятельности знаменитого на весь мир композитора. В онлайн-концерте принимают участие учащиеся и преподаватели МЭЛ им А. Г. Шнитке (г. Энгельс) с программой:1. А. Шнитке "В горах». Исп. Щербаков Егор, 2 кл. (преп. Соловова П. М.)2. А. Шнитке «Игра». Исп. Силантьева Мария, 3 кл. (преп. Егорова Л.Н.)3. А. Шнитке "Марш". Исп. Провоторов Никита, 7 кл. (преп. Фетисенко А.О.)4. А. Шнитке "Сказка странствий" Исп. Львова Ульяна, Махотина Анастасия, 8 кл. (преп. Шеломенцева А.В., Тураева Н.Н.)5. А. Шнитке "Постлюдия". Исп. Березина Софья, Перепелица Лиза, Гвоздюк Маргарита, 5 кл. (преп. Никитина И. П., Белоглазкина Е.А.)6. А. Шнитке "Менуэт" из «Сюиты с старинном стиле». Исп. Пономарёва Дарья, 6 кл. (преп. Литвинова Е. А., конц. Шитова Н. А.)7. А. Шнитке "Пассакалья". Исп. Шеломенцева Анжелика Валерьевна, Худошина Мария Юрьевна8. А. Шнитке «Поздравительное рондо» Исп. Скрипинская Ольга Вячеславовна, Тураева Наталия Николаевна.Ответственные: Капчинская Виктория Альбертовна, Литвинова Елена Александровна.Послушать и посмотреть музыкальную программу можно по ссылке:https://youtu.be/9ge_MA_MLtk