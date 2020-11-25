25 ноября 2020 СРЕДА
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Балет Саратовского театра оперы и балета «Вешние воды» покажут на федеральном телеканале
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Балет Саратовского театра оперы и балета «Вешние воды» покажут на федеральном телеканале

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На «Общественном телевидении России» стартовал специальный телепроект «Фестиваль». Он познакомит зрителей с лучшими спектаклями региональных театров нашей страны.

В рамках данного проекта 28 ноября все жители страны смогут увидеть балетную постановку Саратовского академического театра оперы и балета «Вешние воды» В.Кобекина по одноименной повести И. Тургенева.

Мировая премьера балета «Вешние воды», посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося русского классика литературы И.С. Тургенева, состоялась в мае 2018 года на XXXI Собиновском фестивале. Музыку к балету специально по заказу театра написал современный российский композитор заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Кобекин.

Кристина Кочетова, исполнительница партии Джеммы: «Это великолепный спектакль, наполненный чувствами и эмоциями, который доставит зрителям эстетическое удовольствие. Это история чистой любви, предательства и последующей боли, история отчаяния и найденного спокойствия.

Для тех, кто не имеет возможности увидеть этот спектакль на театральной сцене телепроект «Фестиваль» - уникальная возможность соприкоснуться с прекрасной музыкой, созданной нашим современником Владимиром Кобекиным, прочувствовать атмосферу, созданной талантливыми художниками и хореографом, и, конечно же, еще раз встретиться с нами - артистами, которые очень соскучились по зрителям».
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