Балет Саратовского театра оперы и балета «Вешние воды» покажут на федеральном телеканале

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В рамках данного проекта 28 ноября все жители страны смогут увидеть балетную постановку Саратовского академического театра оперы и балета «Вешние воды» В.Кобекина по одноименной повести И. Тургенева.Мировая премьера балета «Вешние воды», посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося русского классика литературы И.С. Тургенева, состоялась в мае 2018 года на XXXI Собиновском фестивале. Музыку к балету специально по заказу театра написал современный российский композитор заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Кобекин.Кристина Кочетова, исполнительница партии Джеммы: «Это великолепный спектакль, наполненный чувствами и эмоциями, который доставит зрителям эстетическое удовольствие. Это история чистой любви, предательства и последующей боли, история отчаяния и найденного спокойствия.Для тех, кто не имеет возможности увидеть этот спектакль на театральной сцене телепроект «Фестиваль» - уникальная возможность соприкоснуться с прекрасной музыкой, созданной нашим современником Владимиром Кобекиным, прочувствовать атмосферу, созданной талантливыми художниками и хореографом, и, конечно же, еще раз встретиться с нами - артистами, которые очень соскучились по зрителям».