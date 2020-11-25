25 ноября 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 25 ноября
Музей К.А. Федина представляет традиционную выставку-конкурс детского рисунка «Ходит осень в нашем парке»
16:09 | 25 ноября
В Саратовской области стартует дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию
15:34 | 25 ноября
Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит
15:12 | 25 ноября
Пушкина подготовила онлайн-мероприятие «Герой нашего времени – Альфред Шнитке»
14:15 | 25 ноября
Юные саратовцы могут поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Я рисую перепись»
13:18 | 25 ноября
Три новых виртуальных концертных зала открыты в Саратовской области
12:30 | 25 ноября
Балет Саратовского театра оперы и балета «Вешние воды» покажут на федеральном телеканале
11:39 | 25 ноября
В саратовском прокате - спортивная драма «На острие» и новогодняя лирическая комедия «Комета Галлея»
10:48 | 25 ноября
Грузоотправители ПривЖД выбирают дистанционное оформление перевозочных документов
09:52 | 25 ноября
Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30 %
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В саратовском прокате - спортивная драма «На острие» и новогодняя лирическая комедия «Комета Галлея»

Новости


В ближайшие две недели зрителей модернизированных кинозалов прокатной сети областного киновидеоцентра ждут две отечественные кинопремьеры: спортивная драма «На острие» и новогодняя лирическая комедия «Комета Галлея».

Подробную информацию о расписании сеансов можно получить в официальных сообществах кинозалов «Корунд» (г. Шиханы), «Юность» (г. Новоузенск), «Победа» (р.п. Духовницкое) и «Луч» (с.Питерка).

Одну из главных ролей в картине «На острие» сыграет актер, карьера которого началась в Саратове, — Сергей Пускепалис. Сюжет этой драмы построен вокруг соперничества в спорте и в жизни двух фехтовальщиц: лидера российской сборной и дебютантки, которая мечтает занять ее место.

Лирическая комедия «Комета Галлея» режиссера Милены Фадеевой погрузит зрителей в атмосферу новогодних чудес и удивительных случайностей, которые на самом деле не так уж и случайны…

Главные роли в фильме исполнили любимцы российских зрителей — Лия Ахеджакова, Анна Михалкова, Анна Чиповская, Антон Шагин.

«Приглашаем всех, кто любит смотреть хорошее отечественное кино, в уютные модернизированные муниципальные кинозалы. Мы всегда стараемся предложить зрителям области интересный и качественный киноконтент, уделяя в том числе особое внимание и отечественным фильмам. В этом году, несмотря на долгий, более 5 месяцев, перерыв в работе, нам удалось порадовать зрителей киноновинками разнообразных жанров. Отмечу, что наша зрительская аудитория одна из самых активных в Приволжском федеральном округе: согласно официальной статистике, Саратовская область по количеству зрителей, посетивших премьеры отечественных фильмов в сентябре-октябре, занимает 3-4 позицию», — отметила директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код