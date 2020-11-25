В саратовском прокате - спортивная драма «На острие» и новогодняя лирическая комедия «Комета Галлея»

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Подробную информацию о расписании сеансов можно получить в официальных сообществах кинозалов «Корунд» (г. Шиханы), «Юность» (г. Новоузенск), «Победа» (р.п. Духовницкое) и «Луч» (с.Питерка).Одну из главных ролей в картине «На острие» сыграет актер, карьера которого началась в Саратове, — Сергей Пускепалис. Сюжет этой драмы построен вокруг соперничества в спорте и в жизни двух фехтовальщиц: лидера российской сборной и дебютантки, которая мечтает занять ее место.Лирическая комедия «Комета Галлея» режиссера Милены Фадеевой погрузит зрителей в атмосферу новогодних чудес и удивительных случайностей, которые на самом деле не так уж и случайны…Главные роли в фильме исполнили любимцы российских зрителей — Лия Ахеджакова, Анна Михалкова, Анна Чиповская, Антон Шагин.«Приглашаем всех, кто любит смотреть хорошее отечественное кино, в уютные модернизированные муниципальные кинозалы. Мы всегда стараемся предложить зрителям области интересный и качественный киноконтент, уделяя в том числе особое внимание и отечественным фильмам. В этом году, несмотря на долгий, более 5 месяцев, перерыв в работе, нам удалось порадовать зрителей киноновинками разнообразных жанров. Отмечу, что наша зрительская аудитория одна из самых активных в Приволжском федеральном округе: согласно официальной статистике, Саратовская область по количеству зрителей, посетивших премьеры отечественных фильмов в сентябре-октябре, занимает 3-4 позицию», — отметила директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная.