Грузоотправители ПривЖД выбирают дистанционное оформление перевозочных документов

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Так, по итогам 10 месяцев 2020 года дистанционное оформление грузовых отправок с применением электронной подписи на ПривЖД достигло 93%. За этот период к услуге оформления документов с применением электронной подписи было подключено 157 новых пользователей.Широкое внедрение на ПривЖД автоматизированных систем позволяет оформлять документы с применением электронной подписи без посещения офисов ОАО "РЖД". Переговоры с новыми клиентами ведутся в формате аудио- и видеоконференций, а заключение договоров осуществляется удаленно (клиенты отправляют сканированные копии уставных документов на электронную почту и впоследствии досылают оригиналы). Для ранее заключенных договоров предусмотрена автоматическая пролонгация.В числе документов, наиболее часто оформляемых через автоматизированную систему ЭТРАН ("Электронная транспортная накладная"): транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры.Для онлайн-заказа услуг (по организации экспортных и транзитных перевозок, погрузочно-разгрузочных и терминальных работ, предоставлению подвижного состава) функционирует электронная торговая площадка "Грузовые перевозки".По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями о порядке организации работы через удаленный доступ, клиенты могут обратиться по телефону горячей линии: 8-800-755-00-00