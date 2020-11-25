Администрация города Саратова призывает к сохранению межнационального мира и согласия

просмотров: 281

За попрание вышеупомянутых ценностей грозит уголовная ответственность. Так, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по статье 280 УК РФ грозит наказание в 300 тысяч рублей и в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) наказывается штрафом до 600 тысяч рублей, лишением свободы на срок до 6 лет.Статья 282.1 УК РФ предусматривает, что организация экстремистского сообщества наказывается штрафом до 800 тысяч рублей, лишением свободы на срок до 12 лет.По статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" можно поплатиться денежной суммой до пятисот тысяч рублей и лишиться свободы на срок до пяти лет.За противоправные деяния также грозит административная ответственность.Производство и распространение экстремистских материалов наказывается штрафом в размере до 3000 рублей, административным арестом на срок до 15 суток (статья 20.29 КоАП РФ).За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами предусмотрен штраф в размере до 2500 рублей, административным арестом на срок до 15 суток (статья 20.3 КоАП РФ).Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, наказывается согласно статье 20.3.1 КоАП РФ штрафом в размере от 10000 до 20000 рублей, либо обязательными работами на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.В случае повторного деяния за аналогичное правонарушение лицо привлекается к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст.282 УК РФ.ВНИМАНИЕ:Ваше благополучие зависит от Ваших решений!Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, незамедлительно сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного 102).