25 ноября 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 25 ноября
Музей К.А. Федина представляет традиционную выставку-конкурс детского рисунка «Ходит осень в нашем парке»
16:09 | 25 ноября
В Саратовской области стартует дополнительная Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию
15:34 | 25 ноября
Водитель Яндекс Такси взял кредит в Тинькофф Банке и написал суперхит
15:12 | 25 ноября
Пушкина подготовила онлайн-мероприятие «Герой нашего времени – Альфред Шнитке»
14:15 | 25 ноября
Юные саратовцы могут поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Я рисую перепись»
13:18 | 25 ноября
Три новых виртуальных концертных зала открыты в Саратовской области
12:30 | 25 ноября
Балет Саратовского театра оперы и балета «Вешние воды» покажут на федеральном телеканале
11:39 | 25 ноября
В саратовском прокате - спортивная драма «На острие» и новогодняя лирическая комедия «Комета Галлея»
10:48 | 25 ноября
Грузоотправители ПривЖД выбирают дистанционное оформление перевозочных документов
09:52 | 25 ноября
Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30 %
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30 %

Новости


Пассажиры до 30 ноября могут приобрести обратные билеты на новогодние поезда дальнего следования со скидкой 30 %.

Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок "туда и обратно" и распространяется на СВ и купейные вагоны поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января.

Получить подробную информацию об условиях акции можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Также условия акции не распространяются на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях "В Новый год на двухэтажном поезде" и "Двухэтажные поезда по привлекательной цене", а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код