Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30 %

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Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок "туда и обратно" и распространяется на СВ и купейные вагоны поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января.Получить подробную информацию об условиях акции можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Также условия акции не распространяются на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях "В Новый год на двухэтажном поезде" и "Двухэтажные поезда по привлекательной цене", а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей.