25 ноября 2020 СРЕДА
Новости
09:00 | 25 ноября
Михаил Романов обратился к главе МВД РФ по поводу инцидента со стрельбой в трамвае Санкт-Петербурга
17:05 | 24 ноября
Администрация города Саратова призывает к сохранению межнационального мира и согласия
17:00 | 24 ноября
В Саратове проходит II областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»
16:11 | 24 ноября
Подведены итоги I Межрегионального фестиваля театрального искусства "Действующие лица"
15:23 | 24 ноября
Определены победители городского конкурса «Право знать» среди школьников
14:19 | 24 ноября
В рамках нацпроекта Культура в Саратовской области продолжается реализация Федеральной программы «Цифровая культура»
13:25 | 24 ноября
Саратовская область получила третий транш поддержки из федерального бюджета
12:30 | 24 ноября
«Саратовская кинотраектория» подвела итоги опроса волонтеров проекта «Кино и его команда»
11:35 | 24 ноября
В Саратовской области первый снег убирает около пятидесяти единиц снегоуборочной техники
10:43 | 24 ноября
Руководители сельхозпредприятий награждены Почетным знаком «За любовь к родной земле»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове проходит II областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»

Новости


24-25 ноября 2020 года в Саратовской области проходит II областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке», посвященный памяти известного композитора, нашего земляка Альфреда Гарриевича Шнитке. В этом году конкурс впервые вошел в состав основных конкурсных мероприятий областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020».

Учредителем конкурса выступает министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке.

Конкурсные прослушивания и просмотры состоятся дистанционно по видеозаписям и в формате видеоконференции на платформе ZOOM.

Всего на конкурс подано 265 заявок от участников из Саратова и Саратовской области.

В этом году конкурсные творческие состязания проходят по пяти направлениям: «Инструментальное исполнительство», «Музыкально-теоретическая олимпиада «Пространство творчества А.Г. Шнитке», «Композиция «По стопам Шнитке», «Изобразительное искусство. Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей», «Художественное слово».

Впервые в конкурсную программу включено театральное направление «Художественное слово», которое дает возможность участникам проявить себя как в индивидуальном исполнительстве, так и в коллективном творчестве, а также музыкально-теоретическая олимпиада «Пространство творчества Альфреда Шнитке».

В рамках конкурсных прослушиваний в дистанционном формате пройдет научно-практическая конференция, посвящённая творчеству А.Г. Шнитке.

По окончании конкурсных мероприятий в музыкально-эстетическом лицее имени А.Г. Шнитке состоится презентация выставки художественных работ победителей направления «Изобразительное искусство «Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей».

Открытие II областного конкурса современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке» https://www.youtube.com/watch?v=yQqBzjcg4Sg&t=163s
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код