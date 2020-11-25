В Саратове проходит II областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»

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Учредителем конкурса выступает министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке.Конкурсные прослушивания и просмотры состоятся дистанционно по видеозаписям и в формате видеоконференции на платформе ZOOM.Всего на конкурс подано 265 заявок от участников из Саратова и Саратовской области.В этом году конкурсные творческие состязания проходят по пяти направлениям: «Инструментальное исполнительство», «Музыкально-теоретическая олимпиада «Пространство творчества А.Г. Шнитке», «Композиция «По стопам Шнитке», «Изобразительное искусство. Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей», «Художественное слово».Впервые в конкурсную программу включено театральное направление «Художественное слово», которое дает возможность участникам проявить себя как в индивидуальном исполнительстве, так и в коллективном творчестве, а также музыкально-теоретическая олимпиада «Пространство творчества Альфреда Шнитке».В рамках конкурсных прослушиваний в дистанционном формате пройдет научно-практическая конференция, посвящённая творчеству А.Г. Шнитке.По окончании конкурсных мероприятий в музыкально-эстетическом лицее имени А.Г. Шнитке состоится презентация выставки художественных работ победителей направления «Изобразительное искусство «Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей».Открытие II областного конкурса современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке» https://www.youtube.com/watch?v=yQqBzjcg4Sg&t=163s