В Саратове проходит II областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке»
24-25 ноября 2020 года в Саратовской области проходит II областной конкурс современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке», посвященный памяти известного композитора, нашего земляка Альфреда Гарриевича Шнитке. В этом году конкурс впервые вошел в состав основных конкурсных мероприятий областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020».
Учредителем конкурса выступает министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке.
Конкурсные прослушивания и просмотры состоятся дистанционно по видеозаписям и в формате видеоконференции на платформе ZOOM.
Всего на конкурс подано 265 заявок от участников из Саратова и Саратовской области.
В этом году конкурсные творческие состязания проходят по пяти направлениям: «Инструментальное исполнительство», «Музыкально-теоретическая олимпиада «Пространство творчества А.Г. Шнитке», «Композиция «По стопам Шнитке», «Изобразительное искусство. Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей», «Художественное слово».
Впервые в конкурсную программу включено театральное направление «Художественное слово», которое дает возможность участникам проявить себя как в индивидуальном исполнительстве, так и в коллективном творчестве, а также музыкально-теоретическая олимпиада «Пространство творчества Альфреда Шнитке».
В рамках конкурсных прослушиваний в дистанционном формате пройдет научно-практическая конференция, посвящённая творчеству А.Г. Шнитке.
По окончании конкурсных мероприятий в музыкально-эстетическом лицее имени А.Г. Шнитке состоится презентация выставки художественных работ победителей направления «Изобразительное искусство «Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей».
Открытие II областного конкурса современного искусства «Приношение Альфреду Шнитке» https://www.youtube.com/watch?v=yQqBzjcg4Sg&t=163s