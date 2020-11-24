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Определены победители городского конкурса «Право знать» среди школьников

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В пятницу, 20 ноября, завершился городской конкурс «Право знать» среди старшеклассников, планирующих связать свою дальнейшую жизнь со службой в Вооруженных силах России или правоохранительных органах.

По итогам конкурса среди юношей в тройку призеров вошли Косырев Анатолий (гимназия №58), Гришин Илья (гимназия №75) и Панкратов Владимир (Инженерный лицей), а среди девушек – Бояркина Ксения (СОШ №52), Мацак Анастасия (лицей №62) и Данильчук Наталья (СОШ №77).

Всего 54 участника представили на конкурс эссе на тему «Почему я хочу служить в Вооруженных Силах России» или «Почему я хочу работать в правоохранительных органах», а также презентацию «Равняюсь на Героя».

Участники, ставшие лидерами по итогам творческих работ и предоставившие исчерпывающие данные в заявке, включая сведения о сдаче нормативов комплекса ГТО, в финале отвечали на вопросы правовой викторины.

Всем участникам конкурса «Право знать» была предоставлена информация о вузах, которые готовят сотрудников правоохранительных органов и военных. Призеры будут награждены дипломами и подарками от комитета по образованию.

Конкурс организован городским комитетом по образованию, управлением МВД России по городу Саратову, зональным центром военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи городского Центра туризма, краеведения и морской подготовки и Городским методическим центром.
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