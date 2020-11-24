В рамках нацпроекта Культура в Саратовской области продолжается реализация Федеральной программы «Цифровая культура».

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Комментарий министра культуры Татьяны Гараниной:- В настоящее время в Саратовской области функционируют 8 виртуальных залов, в том числе 6 открытых в 2019 году. В июне текущего года были завершены работы по созданию еще трех залов: в Аткарском Доме культуры и двух детских школах искусств в городах Шиханы и Новоузенск. На эти цели из федерального бюджета выделено и освоено 7,7 млн рублей.В 2021 и 2022 годах наш регион вновь примет участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов. Два зала будут открыты в Энгельсе и Петровске. На данные цели проектом бюджета предусмотрено 3,5 млн рублей (2021 год - 2,5 млн, 2022 год - 1,0 млн рублей).Областной музей краеведения победил в конкурсе на создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам (экспозиция «Раритетные предметы в экспозиции Саратовского областного музея краеведения»). Мультимедиа-гид будет создан до конца года и расширит доступ к материалам фондовой коллекции, позволит посещать музей, не выходя из дома, что в современных условиях стало особенно актуальным.Продолжается пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. На сегодняшний день оцифровано 46 экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки, всего до конца года в соответствии с показателями нацпроекта будет оцифровано 50 экземпляров.