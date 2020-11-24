Саратовская область получила третий транш поддержки из федерального бюджета

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Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств.Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом. Сумма зависит также от доли первоочередных расходов в региональных бюджетах.23 ноября на единый счет бюджета Саратовской области поступило 732,6 млн рублей. Средства дотации будут использованы для уплаты в опережающем (авансовом) порядке платежей за декабрь 2020 года на обязательное медицинское страхование неработающего населения области в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в целях своевременной оплаты страховыми организациями оказанных медицинскими учреждениями области услуг населению.Напомним, в мае текущего года Саратовской области было выделено 2,2 млрд рублей, в августе – еще 770 млн рублей.