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По итогам сезона оптовых продаж Viatti - шипованные шины популярнее фрикционных

Новости
По итогам сезона оптовых продаж Viatti - шипованные шины популярнее фрикционных

Шипуемые шины популярнее нешипуемых по данным представителей Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, которые проанализировали оптовые продажи зимних шин Viatti в период с марта по сентябрь.

В 2020 году шины с шипами для легковых автомобилей заняли 75% , а для кроссоверов и внедорожников – 69%.

При этом в целом эксперты наблюдают, что спрос на шины с шипами ежегодно падает. В 2019 году показатели были 81% для легковых моделей и 75% в SUV сегменте. Соответственно, продажи фрикционных шин выросли на 6%.

По итогам продаж KAMA TYRES наиболее популярными моделями все же остаются шины с шипами. Для легковых автомобилей - это Viatti Brina Nordico в типоразмере 185/65 R15, а для внедорожников и кроссоверов – это Viatti Bosco Nordico в типоразмере 215/65 R16. Эти шины занимают 16% и 15% в структуре продаж соответственно.

«Результаты продаж оптового сезона 2020 показали увеличение спроса на зимние шины Viatti высокого посадочного диаметра. Так, растут показатели реализации моделей 16-18 дюймов. Еще один тренд: из-за изменения структуры автомобильного рынка – по данным «АВТОСТАТ» больше всего в нашей стране продается автомобилей сегмента SUV – все большей популярностью пользуются шины для внедорожников и кроссоверов», –сказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шины Viatti – это уверенность и комфорт на дороге в любую погоду, при этом шины отличаются выгодным соотношением цены и качества. Они соответствуют международным стандартам и устанавливаются на автомобили на российских заводах Ford, Volkswagen и Skoda. На данный момент в ассортименте Viatti представлено около 200 товарных позиций шин.