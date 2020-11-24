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«Саратовская кинотраектория» подвела итоги опроса волонтеров проекта «Кино и его команда»

Новости


Саратовская региональная общественная организация содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория» подвела итоги опроса волонтеров проекта «Кино и его команда».

Напомним, участниками проекта стали 209 человек. В рамках опроса было проведено выборочное анкетирование 100 респондентов, т.е. каждого второго от общего количества добровольцев проекта «Кино и его команда». Среди них – 27 юношей и 73 девушки. 90 процентов - студенты вузов и колледжей в возрасте старше 18 лет, 10 процентов – учащиеся общеобразовательных школ и лицеев в возрасте 15-17 лет.

Большинство из опрошенных (79 человек) впервые стали волонтерами «Киновертикали». Участие в организации столь крупного кинособытия вызвало у ребят интерес и вдохновило на поддержку других событий культурной жизни региона.

Более того, почти каждый третий из опрошенных добровольцев рассматривают возможность стать членами общественной организации «Саратовская кинотраектория».

Обращаем внимание всех заинтересованных молодых людей и просто любителей кино: вступить в ряды киноволонтеров можно, заполнив специальную форму на сайте киновертикальсаратов.рф или отправив письмо на электронную почту kinotrek64@mail.ru.

Проект «Кино и его команда» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.