В Саратовской области первый снег убирает около пятидесяти единиц снегоуборочной техники
Сегодня во многих районах области выпал первый снег. В основном снегопад был слабым, температура воздуха колебалась от -1С ( в Лысогорском районе) до -7С в Духовницком.
Дорожные организации чистили автотрассы весь день. Было задействовано 49 единиц техники, в том числе 5 грейдеров.
В Саратовском районе рабочие бригады израсходовали 210 тысяч тонн песчано-соляной смеси, в Энгельсском – 225 тыс.т., в Пугачевском – 175 тыс.т., в Петровском 103 тыс.т. Всего в первый снежный день на региональные дороги было высыпано 2064 тыс. тонн песчано-соляной смеси.
Проезд обеспечен по всем региональным трассам.
Сотрудники диспетчерской службы организуют взаимодействие между подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, министерством транспорта и дорожного хозяйства, МЧС и органами Госавтоинспекции. При необходимости, на дороги может выйти дополнительная техника.