В Саратовской области первый снег убирает около пятидесяти единиц снегоуборочной техники

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Дорожные организации чистили автотрассы весь день. Было задействовано 49 единиц техники, в том числе 5 грейдеров.В Саратовском районе рабочие бригады израсходовали 210 тысяч тонн песчано-соляной смеси, в Энгельсском – 225 тыс.т., в Пугачевском – 175 тыс.т., в Петровском 103 тыс.т. Всего в первый снежный день на региональные дороги было высыпано 2064 тыс. тонн песчано-соляной смеси.Проезд обеспечен по всем региональным трассам.Сотрудники диспетчерской службы организуют взаимодействие между подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, министерством транспорта и дорожного хозяйства, МЧС и органами Госавтоинспекции. При необходимости, на дороги может выйти дополнительная техника.