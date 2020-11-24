Руководители сельхозпредприятий награждены Почетным знаком «За любовь к родной земле»
Руководители сельхозпредприятий Магомедрасул Рашидов из Духовницкого района и Равза Акчурина из Озинского района награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».
Они отмечены за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве, высокий профессионализм в работе, значительный вклад в социальное развитие села, большую спонсорскую и благотворительную деятельность.
Соответствующее постановление подписал глава региона Валерий Радаев.
Магомедрасул Рашидов и Равза Акчурина проявили пример гражданской ответственности и подарили своим районным больницам по новому реанимобилю скорой медицинской помощи. Кроме того, они постоянно оказывают поддержку социальному сектору.
Многие аграрии помогают в оборудовании ковидных госпиталей в своих районах. Представители сельскохозяйственного бизнеса откликнулись и поддержали проект строительства на территории нашей области инфекционной больницы, оказав материальную помощь.
Министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский выражает слова глубокой благодарности, в первую очередь, работникам здравоохранения за их ежедневный нелёгкий труд, а также представителям сельскохозяйственной отрасли, которые проявили неравнодушие и оказали помощь.