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Руководители сельхозпредприятий награждены Почетным знаком «За любовь к родной земле»

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Руководители сельхозпредприятий Магомедрасул Рашидов из Духовницкого района и Равза Акчурина из Озинского района награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».

Они отмечены за многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве, высокий профессионализм в работе, значительный вклад в социальное развитие села, большую спонсорскую и благотворительную деятельность.

Соответствующее постановление подписал глава региона Валерий Радаев.

Магомедрасул Рашидов и Равза Акчурина проявили пример гражданской ответственности и подарили своим районным больницам по новому реанимобилю скорой медицинской помощи. Кроме того, они постоянно оказывают поддержку социальному сектору.

Многие аграрии помогают в оборудовании ковидных госпиталей в своих районах. Представители сельскохозяйственного бизнеса откликнулись и поддержали проект строительства на территории нашей области инфекционной больницы, оказав материальную помощь.

Министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский выражает слова глубокой благодарности, в первую очередь, работникам здравоохранения за их ежедневный нелёгкий труд, а также представителям сельскохозяйственной отрасли, которые проявили неравнодушие и оказали помощь.