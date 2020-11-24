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По итогам сезона оптовых продаж Viatti - шипованные шины популярнее фрикционных
09:51 | 24 ноября
Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30 %
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно со скидкой 30 %

Новости


Пассажиры до 30 ноября могут приобрести обратные билеты на новогодние поезда дальнего следования со скидкой 30 %.

Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок «туда и обратно» и распространяется на СВ и купейные вагоны поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января.

Получить подробную информацию об условиях акции можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Также условия акции не распространяются на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях «В Новый год на двухэтажном поезде» и «Двухэтажные поезда по привлекательной цене», а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей.

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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.

Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.