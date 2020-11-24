Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов школ Саратовской области продлено до 8 декабря
До 8 декабря продлено дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов школ Саратовской области.
Постановление на этот счет подписал председатель областного правительства Роман Бусаргин.
На сей раз увеличилось число районов региона, в школах которого введен "дистант". Их десять. Это Саратов, Балаковский, Балашовский, Краснокутский, Пугачевский, Марксовский, Петровский, Вольский, Ртищевский и Энгельсский районы.
Также в вышеперечисленных муниципалитетах на удаленный режим переведены профтехучилища.