Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов школ Саратовской области продлено до 8 декабря

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Постановление на этот счет подписал председатель областного правительства Роман Бусаргин.На сей раз увеличилось число районов региона, в школах которого введен "дистант". Их десять. Это Саратов, Балаковский, Балашовский, Краснокутский, Пугачевский, Марксовский, Петровский, Вольский, Ртищевский и Энгельсский районы.Также в вышеперечисленных муниципалитетах на удаленный режим переведены профтехучилища.