23 ноября 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
22:09 | 23 ноября
Международный медицинский центр «УРО-ПРО» отмечает 20-летний юбилей
19:00 | 23 ноября
Ранняя диагностика рака молочной железы поможет добиться полного излечения
16:09 | 23 ноября
До конца года дополнительно в детские школы искусств Саратовской области поступят 46 пианино
15:18 | 23 ноября
В период действия ограничительных мер областная филармонии имени А. Шнитке перешла на новые формы работы со зрителем
14:22 | 23 ноября
Художественном музее имени А.Н. Радищева (ул. Первомайская, 75) откроется выставка «Три эпохи Марка Шагала»
13:30 | 23 ноября
Мошенники выманили у саратовчанки 646 тысяч рублей
12:58 | 23 ноября
На новый уровень работы с инвесторами и кредиторами перешел «Интерлизинг»
12:39 | 23 ноября
Ансамблю эстрадного танца «Непоседы» присвоен престижный титул Члена Международного Совета по танцу ЮНЕСКО CID
11:42 | 23 ноября
Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре в Энгельсском районе
10:50 | 23 ноября
Подведены итоги городского конкурса исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь-2020»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Ранняя диагностика рака молочной железы поможет добиться полного излечения

Новости
Ранняя диагностика рака молочной железы поможет добиться полного излечения

Одна из наиболее серьезных проблем в медицине – рак молочной железы (РМЖ).

Десятки тысяч женщин во всех странах мира подвергаются этой болезни. Ведущие специалисты Городской клинической онкологической больницы №1 рассказали о важности ранней диагностики РМЖ. По их словам, выявление опухоли на стадии роста, когда ее размер не превышает 1 см3, позволяет в подавляющем большинстве случаев добиваться полного излечения пациенток.

Если у женщины есть подозрения на новообразование в молочной железе, следует обратиться к врачу маммологу. Специалист собирает анамнез, затем проводит пальпацию желез – поверхностную и глубокую.

Начавшееся онкозаболевание врач способен определить уже по внешним признакам – краснота, огрубение, втянутый сосок, сильная асимметрия. Также при пальпации могут быть обнаружены в груди образования неясного генеза, требующие дополнительных исследований – маммографии и УЗИ.

Тревожными признаками считаются: болезненные ощущения при пальпации, уплотнения и узелки в груди различного размера и локализации, деформация молочных желез, выделения из сосков, отеки, зуд и покраснение, шелушение или изъязвления кожи в области груди, изменение размера сосков, ареол.

Наиболее важными и информативными инструментальными способами диагностики рака молочной железы являются маммография, 2D УЗИ молочных желез, иногда эластография или ультразвуковое 3D-сканирование, МРТ.

Главный врач онкологической больницы №1 Всеволод Галкин подчеркнул важность ранней диагностики рака молочной железы. Он напомнил, что для полноценного и успешного лечения заболевания женщины должны регулярно проходить обследование у врача-маммолога. Также скрининг рака молочной железы входит в программу диспансеризации.
В Первой онкологической больницы Москвы работают онкологи-маммологи высшей категории, доступна услуга дистанционной технологии, оказываются консультации при помощи телемедицинских технологий. Больница имеет современное диагностическое оборудование для обнаружения опухолей молочной железы на разных стадиях развития.