Ранняя диагностика рака молочной железы поможет добиться полного излечения

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Десятки тысяч женщин во всех странах мира подвергаются этой болезни. Ведущие специалисты Городской клинической онкологической больницы №1 рассказали о важности ранней диагностики РМЖ. По их словам, выявление опухоли на стадии роста, когда ее размер не превышает 1 см3, позволяет в подавляющем большинстве случаев добиваться полного излечения пациенток.Если у женщины есть подозрения на новообразование в молочной железе, следует обратиться к врачу маммологу. Специалист собирает анамнез, затем проводит пальпацию желез – поверхностную и глубокую.Начавшееся онкозаболевание врач способен определить уже по внешним признакам – краснота, огрубение, втянутый сосок, сильная асимметрия. Также при пальпации могут быть обнаружены в груди образования неясного генеза, требующие дополнительных исследований – маммографии и УЗИ.Тревожными признаками считаются: болезненные ощущения при пальпации, уплотнения и узелки в груди различного размера и локализации, деформация молочных желез, выделения из сосков, отеки, зуд и покраснение, шелушение или изъязвления кожи в области груди, изменение размера сосков, ареол.Наиболее важными и информативными инструментальными способами диагностики рака молочной железы являются маммография, 2D УЗИ молочных желез, иногда эластография или ультразвуковое 3D-сканирование, МРТ.Главный врач онкологической больницы №1 Всеволод Галкин подчеркнул важность ранней диагностики рака молочной железы. Он напомнил, что для полноценного и успешного лечения заболевания женщины должны регулярно проходить обследование у врача-маммолога. Также скрининг рака молочной железы входит в программу диспансеризации.В Первой онкологической больницы Москвы работают онкологи-маммологи высшей категории, доступна услуга дистанционной технологии, оказываются консультации при помощи телемедицинских технологий. Больница имеет современное диагностическое оборудование для обнаружения опухолей молочной железы на разных стадиях развития.