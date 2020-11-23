23 ноября 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
22:09 | 23 ноября
Международный медицинский центр «УРО-ПРО» отмечает 20-летний юбилей
19:00 | 23 ноября
Ранняя диагностика рака молочной железы поможет добиться полного излечения
16:09 | 23 ноября
До конца года дополнительно в детские школы искусств Саратовской области поступят 46 пианино
15:18 | 23 ноября
В период действия ограничительных мер областная филармонии имени А. Шнитке перешла на новые формы работы со зрителем
14:22 | 23 ноября
Художественном музее имени А.Н. Радищева (ул. Первомайская, 75) откроется выставка «Три эпохи Марка Шагала»
13:30 | 23 ноября
Мошенники выманили у саратовчанки 646 тысяч рублей
12:58 | 23 ноября
На новый уровень работы с инвесторами и кредиторами перешел «Интерлизинг»
12:39 | 23 ноября
Ансамблю эстрадного танца «Непоседы» присвоен престижный титул Члена Международного Совета по танцу ЮНЕСКО CID
11:42 | 23 ноября
Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре в Энгельсском районе
10:50 | 23 ноября
Подведены итоги городского конкурса исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь-2020»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

До конца года дополнительно в детские школы искусств Саратовской области поступят 46 пианино

Новости / Культура


Впервые в 2020 году в Саратовскую область поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием 11 детских школ искусств и областного колледжа искусств в объеме 55,8 млн рублей.

Инструменты закуплены в полном объеме. По нацпроекту «Культура» оснащение музыкальными инструментами школ региона будет продолжено в 2022 и 2024 годах.

На 2022 год предусмотрено 55,8 млн рублей или на уровне 2020 года. На данное мероприятие средства предусматриваются 1 раз в два года.

Комментарий министра культуры Татьяны Гараниной:

- До конца года в рамках нацпроекта в ДШИ Саратовской области поступят 46 пианино. В этом году впервые удалось войти в Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которой выделено 9,1 млн рублей на капитальный ремонт ДШИ п.Сенной Вольского района и детской художественной школы г.Саратова. В детской художественной школе все работы завершены и ребята начали новый учебный год в красивом, светлом, отремонтированном здании. В ДШИ п.Сенной завершен ремонт кровли и монтаж окон, ведется ремонт перекрытий и системы отопления, штукатурка. Уровень техготовности – 50%.

Работы по модернизации и капитальному ремонту детских школ искусств области будут продолжены до 2023 года включительно. Все заявки были поданы своевременно в указанные сроки.