До конца года дополнительно в детские школы искусств Саратовской области поступят 46 пианино

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Инструменты закуплены в полном объеме. По нацпроекту «Культура» оснащение музыкальными инструментами школ региона будет продолжено в 2022 и 2024 годах.На 2022 год предусмотрено 55,8 млн рублей или на уровне 2020 года. На данное мероприятие средства предусматриваются 1 раз в два года.Комментарий министра культуры Татьяны Гараниной:- До конца года в рамках нацпроекта в ДШИ Саратовской области поступят 46 пианино. В этом году впервые удалось войти в Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которой выделено 9,1 млн рублей на капитальный ремонт ДШИ п.Сенной Вольского района и детской художественной школы г.Саратова. В детской художественной школе все работы завершены и ребята начали новый учебный год в красивом, светлом, отремонтированном здании. В ДШИ п.Сенной завершен ремонт кровли и монтаж окон, ведется ремонт перекрытий и системы отопления, штукатурка. Уровень техготовности – 50%.Работы по модернизации и капитальному ремонту детских школ искусств области будут продолжены до 2023 года включительно. Все заявки были поданы своевременно в указанные сроки.