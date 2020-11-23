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В период действия ограничительных мер областная филармонии имени А. Шнитке перешла на новые формы работы со зрителем

Новости


В период действия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, Саратовская областная филармонии имени А. Шнитке перешла на новые формы работы со зрителем.

Была приобретена специальная видеоаппаратура, благодаря чему в настоящее время стало возможным осуществление профессиональной многокамерной видеосъемки концертов силами филармонии.

С начала сезона (сентябрь 2020 года) снято более 20 спектаклей и концертных программ, в том числе симфонических с участием приглашенных солистов и дирижеров. Гостями филармонии за указанный период стали дирижеры Дмитрий Крюков, Анатолий Рыбалко, Ариф Дадашев, Михаил Кирхгофф, Мариус Стравинский, солисты Юрий Фаворин, Борис Андрианов, музыкальный критик и телеведущий Артем Варгафтик. Состоялись оркестровые репетиции под руководством главного дирижера народного артиста России Александра Рудина. Запись концерта с его участием планируется на 20 декабря.

Видеозаписи размещаются на YouTube канале филармонии. С ноября 2020 года на официальном сайте филармонии появилась новая страница «Видео», где посетители сайта могут смотреть предлагаемые концерты и спектакли, не переходя по дополнительным ссылкам.

Саратовская филармония продолжает работу с детской аудиторией. С начала сезона для юных зрителей было показано 6 спектаклей театра «Куклы Папы Карло» и эстрадного театра для детей «Арт-Ревю», программа Академического симфонического оркестра «Волшебство Диснея и русское чудо», 2 программы филармонических концертных исполнителей.

Были осуществлены целевые показы спектакля «Есть такие люди» в рамках празднования окончания Второй мировой войны для учащихся МОУ «Гимназия № 5» и МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова и программы для младших школьников «Кто придумал светофор» для учащихся МОУ «Гимназия № 5» и учащиеся МАОУ Гимназии № 2 г. Балаково.

Анонсы виртуальных концертов и спектаклей размещаются на сайте филармонии, в социальных сетях, на портале Культура РФ. В минувшие выходные на официальном сайте филармонии в рубрике «Видео» состоялась онлайн-премьера спектакля театра «Куклы Папы Карло» «Музыкальный магазинчик». Режиссер-постановщик — Александр Авдонин. Постановка осуществлена в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Все записи доступны к просмотру.
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