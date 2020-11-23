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На новый уровень работы с инвесторами и кредиторами перешел «Интерлизинг»

Новости
На новый уровень работы с инвесторами и кредиторами перешел «Интерлизинг»


Компания «Интерлизинг» 2 ноября разместила биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей со ставкой 8% годовых.

Каждая ценная бумага компании обладает номинальной стоимостью 1000 рублей. Размещение реализуется по открытой подписке. Установлен срок обращения бумаг – 3 года, оферта – через 1 и 2 года. Размещение происходит в период со 2 ноября 2020 года по 28 октября 2021 года. По выпуску запланирована выплата ежеквартальных купонов.

Генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов дал комментарии по поводу события. По его словам, с дебютным выпуском облигационного займа компания фактически переходит на новый уровень работы с инвесторами и кредиторами. «Интерлизинг» предоставляет быстрый и удобный инструмент инвестиций в эффективный бизнес компании.

В сентябре 2020 года «Интерлизинг» получила рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, что говорит о высокой надежности компании как заемщика. По словам Сергея Савинова, широкий круг инвесторов может быть заинтересован предлагаемой ставкой купона в размере 8% годовых. Распределить увеличение долговой нагрузки в соответствии с возникающей потребностью финансирования новых лизинговых сделок позволит значительный период размещения облигаций.