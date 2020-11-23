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Художественном музее имени А.Н. Радищева (ул. Первомайская, 75) откроется выставка «Три эпохи Марка Шагала»

Новости


24 ноября в Художественном музее имени А.Н. Радищева (ул. Первомайская, 75) откроется выставка «Три эпохи Марка Шагала».

Жителей и гостей города ждет ретроспектива творчества одного из самых известных художников ХХ века. Редчайшие произведения прибыли в Саратов из Санкт-Петербурга.

Марк Шагал – художник, родившийся в Российской империи и ставший известным во всем мире. Уникальный стиль, который ему удалось сохранить на протяжении жизни, завоевал признание ценителей искусства и широкой общественности в Европе и Америке, а художнику принес звание одного из символов авангардного движения ХХ века.
Саратовскому зрителю будет представлено художественное путешествие по творчеству великого Мастера. Организатор выставки «Три эпохи Марка Шагала» – Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery, которая известна по всей России своими выставками из коллекций Павла и Марка Башмаковых, а также сотрудничеством с Государственным Эрмитажем.

Любители искусства уже знакомы с этой коллекцией по великолепной выставке Сальвадора Дали, которая проходила в Художественном музее имени А.Н. Радищева осенью 2020 года.

В экспозиции зрители смогут увидеть 70 произведений Мастера: гравюры к бессмертной повести Н.В. Гоголя «Мёртвые души», работы из графической серии, выполненной в цвете «Библия» или «Библейское послание», цветные литографии из серии для журнала под названием «Derriere le Miroir» («За зеркалом»), серию из 15 акватинт, выпущенных издательством Маэг (Maeght), – результат работы Марка Шагала над повествованием известного французского писателя Андре Мальро.

Яна Кириллова, арт-директор галереи PS Gallery, рассказала об уникальном собрании: «Вам стоит увидеть лишь несколько работ Марка Шагала, чтобы навсегда запомнить уникальный стиль Мастера, его взгляд будто бы немного за гранью нашей реальности. Это художник, который поистине жил и творил между небом и землей, в его работах не существует преград, времени и законов гравитации. На выставке зритель увидит ретроспективу ключевых этапов в творчестве Шагала как графика. Первое сотрудничество с Амбруазом Волларом, которое стало своего рода «трамплином» для покорения Европы; расцвет творчества и увлечение цветной литографией; поздний период и работы к текстам Андре Мальро, министра культуры Франции в правительстве де Голля. С другой стороны, вас ждет полет вместе с художником над человечески бытием – с самого начала времен и до наших дней».

В предисловии к книге Ж. Кэна «Шагал-литограф», вышедшей в Париже в 1960 году, Шагал писал: «С самой юности, когда я только начал пользоваться карандашом, я искал чего-то, что могло разливаться, подобно большому потоку, устремленному к далеким и влекущим берегам. Когда я брал в руки литографский камень или медную доску, мне чудилось, что у меня в руках талисман. Мне казалось, что я могу поместить на них все мои печали и радости… Всё, что наполняло мою жизнь: рождения, смерти, животных, бедных рабочих, родителей, влюблённых в ночи, пророков на улице, в храме и на небе. И с возрастом – трагедию жизни в нас и вокруг нас». На выставке из коллекции Павла и Марка Башмаковых будут представлены те шедевры графики, которые и были созданы с помощью «талисмана», так вдохновлявшего художника.

НАША СПРАВКА:
Галерея современного искусства PS Gallery (г.Санкт-Петербург) является организатором эксклюзивных проектов высокой художественной ценности в различных городах России.
Выставки PS Gallery включают в себя подлинники произведений искусства, находящиеся в собственности галереи и Павла Анатольевича Башмакова, а также известнейшего российского коллекционера Марка Ивановича Башмаков, на основе собрания которого регулярно проводятся выставки в главном музее страны – Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
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