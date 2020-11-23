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Мошенники выманили у саратовчанки 646 тысяч рублей
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Мошенники выманили у саратовчанки 646 тысяч рублей

Новости


Очередной жертвой мошенников в Саратове стала 24-летняя жительница Кировского района.

В заявлении девушка указала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на нее оформили кредит. Так как заявку сама девушка не подавала, «сотрудник банка» посоветовал сделать рефинансирование кредитного договора, после чего переключил ее на «робота», чтобы она продиктовала пароль, пришедший в смс-сообщении. После того как девушка назвала код, незнакомец сказал ей направляться в банк для снятия всей суммы. Потерпевшая сняла 646 000 рублей и перевела их на так называемые «резервные» счета. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Управление МВД России по городу Саратову напоминает! Никогда и никому не сообщайте пароли из смс-сообщений и СVC-коды от банковских карт. Самый простой способ сохранить свои деньги – не совершать никаких операций по указанию посторонних лиц и не переводить средства по неизвестным номерам телефонов и лицевым счетам, не устанавливать неизвестные программы на свои смартфоны. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).
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