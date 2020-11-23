23 ноября 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Ансамблю эстрадного танца «Непоседы» присвоен престижный титул Члена Международного Совета по танцу ЮНЕСКО CID
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Ансамблю эстрадного танца «Непоседы» присвоен престижный титул Члена Международного Совета по танцу ЮНЕСКО CID

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Народному коллективу ансамблю эстрадного танца «Непоседы» ГАУК СО ДК «Россия» @dk_rossiya под руководством Примачук Ирины Владимировны присвоен престижный титул Члена Международного Совета по танцу ЮНЕСКО CID.

*Международный Совет по Танцу (Conseil International de la Danse — CID — International Dance Council) является высшей официальной организацией объединяющей деятелей, связанных с любым из видов танцевального искусства на Планете. Это – всемирная неправительственная и некоммерческая организация (NGO), созданная в 1973 году в штаб-квартире UNESCO в Париже.
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