Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре в Энгельсском районе

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По предварительным данным, 23 ноября 2020 года, около 3 часов утра, жители села Шумейка Энгельсского района заметили возгорание частного домовладения, в котором проживал 53-летний мужчина. Пожар охватил не только жилище, но и надворные постройки, а также перекинулся на гараж соседей. Прибывшие по вызову пожарные, локализовали возгорания. После тушения огня на придомовой территории среди конструкций сгоревших строений обнаружено тело хозяина домовладения со значительными следами термического воздействия.Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела погибшего. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.