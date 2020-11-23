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Подведены итоги городского конкурса исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь-2020»

Новости


С 26 октября по 20 ноября прошёл заочный городской конкурс исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь-2020».

Это традиционное мероприятие впервые проходило в дистанционном формате. Участники записали концертные номера и опубликовалиих в интернете на электронных площадках.

В программе конкурсного прослушивания каждый вокалист исполнил два разнохарактерных произведения, одним из которых была песня военно-патриотической тематики.

Участники конкурса порадовали членов жюри качеством выбранного репертуара, сценическими образами и проявленным вокальным мастерством.

Просмотрев и прослушав конкурсные работы, члены жюри определили победителей и призеров конкурса.

Лауреатами стали: Вероника Помошникова (МОУ «Гимназия № 2»); Варвара Максутова (МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»); Александра Долгомерова (МАОУ «Лицей № 3 им. А. С. Пушкина»); Полина Ледяева (МУДО «Центр детского творчества» Ленинского района).

Поздравляем победителей и призеров конкурса «Серебряный дождь-2020» и желаем им дальнейших успехов!

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте комитет по образованию: http://sarkomobr.ru (городские мероприятия для детей и молодежи).
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