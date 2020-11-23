Саратовские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Встающие на крыло»

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В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов из 16 регионов РФ. Саратовскую область на турнире представляли занимающиеся спортшколы «Олимпийские ракетки»: Никита Зибров, Алексей Мордовин, Кирилл Сурков, Михаил Занин, Евгений Губанов, Мария Апостолюк, Ульяна Губанова, Анастасия Гуськова, Елена Гурьянова, Елена Перетятько, Вероника Рыжкова и Анна Кох.Лучшие результаты показали:в возрастной группе до 15 лет:1 место – Никита Зибров в мужском одиночном разряде;1 место - Никита Зибров/Михаил Лядов (Московская область) в мужском парном разряде;1 место – Никита Зибров/Дарья Коханова (г. Москва) в смешанном парном разряде;1 место - Ульяна Губанова/Анастасия Гуськова в женском парном разряде;2 место - Алексей Мордовин/ Анастасия Гуськова в смешанном парном разряде;3 место – Алексей Мордовин в мужском одиночном разряде;3 место – Алексей Мордовин/Кирилл Сурков в мужском парном разряде;3 место – Ульяна Губанова в женском одиночном разряде.в возрастной группе до 17 лет:1 место – Мария Апостолюк /Мария Серегина (респ. Татарстан) в женском парном разряде.в возрастной группе до 11 лет:2 место – Михаил Занин/Евгений Губанов в мужском парном разряде;3 место – Михаил Занин в мужском одиночном разряде.Подготовили спортсменов тренеры специализированного отделения бадминтона Михаил Сергеевич Локтев, Сергей Вениаминович Лихутин и Ирина Юрьевна Занина.