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Саратовские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Встающие на крыло»

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С 19 по 22 ноября в городе Орёл прошли Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Встающие на крыло» (возрастные группы до 19, до 17, до 15, до 13 лет) и Всероссийские детские соревнования по бадминтону «Орлёнок» (возрастная группа до 11 лет).

В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов из 16 регионов РФ. Саратовскую область на турнире представляли занимающиеся спортшколы «Олимпийские ракетки»: Никита Зибров, Алексей Мордовин, Кирилл Сурков, Михаил Занин, Евгений Губанов, Мария Апостолюк, Ульяна Губанова, Анастасия Гуськова, Елена Гурьянова, Елена Перетятько, Вероника Рыжкова и Анна Кох.

Лучшие результаты показали:

в возрастной группе до 15 лет:

1 место – Никита Зибров в мужском одиночном разряде;
1 место - Никита Зибров/Михаил Лядов (Московская область) в мужском парном разряде;
1 место – Никита Зибров/Дарья Коханова (г. Москва) в смешанном парном разряде;
1 место - Ульяна Губанова/Анастасия Гуськова в женском парном разряде;
2 место - Алексей Мордовин/ Анастасия Гуськова в смешанном парном разряде;
3 место – Алексей Мордовин в мужском одиночном разряде;
3 место – Алексей Мордовин/Кирилл Сурков в мужском парном разряде;
3 место – Ульяна Губанова в женском одиночном разряде.
в возрастной группе до 17 лет:

1 место – Мария Апостолюк /Мария Серегина (респ. Татарстан) в женском парном разряде.
в возрастной группе до 11 лет:

2 место – Михаил Занин/Евгений Губанов в мужском парном разряде;
3 место – Михаил Занин в мужском одиночном разряде.
Подготовили спортсменов тренеры специализированного отделения бадминтона Михаил Сергеевич Локтев, Сергей Вениаминович Лихутин и Ирина Юрьевна Занина.
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