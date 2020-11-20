20 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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Анастасия Стоун представляет новый клип на песню «Любовь-искусство»
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Анастасия Стоун представляет новый клип на песню «Любовь-искусство»

Новости
Анастасия Стоун представляет новый клип на песню «Любовь-искусство»


В сети появился новый клип Анастасии Стоун на песню «Любовь-искусство». Во время съемок клипа произошло неприятное происшествие. Как рассказала певица, по сюжету снималась сцена, где она с главным героем смотрит на свое отражение в горящем зеркале. Когда девушка уже выходила из кадра, зеркало взорвалось. По признанию певицы, от несчастного случая ее спасла доля секунды.

Между тем клип получился очень красивым, ярким и динамичным. Режиссером видео стал известный российский клипмейкер Serghey Grey. Вместе с Anastasia Stone он изобразил историю любви, которая вызывает у зрителя немало самых разных переживаний. Любовь как искусство всегда разная: то ослепительная, раскрашенная в миллионы оттенков, то черно-белая, совершенно неуловимо переходящая в монохром.

Анастасия Стоун предстает в клипе в образе влюбленной женщины, сексуальной и загадочной, в то же время становясь самим чувством, меняющим свои оттенки. Певица отметила: просмотр клипа вызывает эстетическое удовольствие. Клип после просмотра оставляет вопросы, и, чтобы найти ответы, хочется снова пересматривать видео. По ее словам, получилась живописная история большой любви, в которой что-то пошло не так.