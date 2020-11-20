Анастасия Стоун представляет новый клип на песню «Любовь-искусство»

просмотров: 81

Между тем клип получился очень красивым, ярким и динамичным. Режиссером видео стал известный российский клипмейкер Serghey Grey. Вместе с Anastasia Stone он изобразил историю любви, которая вызывает у зрителя немало самых разных переживаний. Любовь как искусство всегда разная: то ослепительная, раскрашенная в миллионы оттенков, то черно-белая, совершенно неуловимо переходящая в монохром.Анастасия Стоун предстает в клипе в образе влюбленной женщины, сексуальной и загадочной, в то же время становясь самим чувством, меняющим свои оттенки. Певица отметила: просмотр клипа вызывает эстетическое удовольствие. Клип после просмотра оставляет вопросы, и, чтобы найти ответы, хочется снова пересматривать видео. По ее словам, получилась живописная история большой любви, в которой что-то пошло не так.