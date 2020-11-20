20 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове пройдут очередные сельхозярмарки «выходного дня»

Новости


В предстоящую субботу, 21 ноября, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут в Саратове на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на 2-х торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский, а также в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области в будние дни по телефону 50-70-17.
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