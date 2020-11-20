Дом народов России занят поиском молодежных проектов в области национальной политики

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Организаторские функции выполняет ФГБУ «Дом народов России». Целью проведения состязания является развитие межнациональных отношений и оказание поддержки реализации государственной национальной политики. Планируется, что конкурс поможет с поиском лучших отечественных молодежных проектов и инициатив в сфере межнациональных отношений и оказанием им поддержки. По словам директора ФГБУ «Дом народов России» Андрея Березина, в настоящее время в актуальных тенденциях и коммуникативных каналах лучше разбираются молодые люди. Их опыт и умения будут особенно полезными в рамках работы по реализации государственной национальной политики в нашей стране.Проведение конкурса «Молодежная среда» налажено в удаленном формате в связи с распространением коронавирусной инфекции. Желающие принять в нем участие приглашаются к заполнению онлайн-заявки на сайте https://domnarodov.ru/. Победителям будут вручены памятные дипломы, также их пригласят стажироваться в ФГБУ «Дом народов России».