Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в Энгельсе

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В ходе работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, заменили резинокордовый настил, сигнальные столбики и путевые знаки. Рядом с проезжей частью были установлены новые водоотводные лотки. Кроме того, переезд был оборудован камерами фото- и видеофиксации.