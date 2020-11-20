Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в Энгельсе
В Энгельсе завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда, расположенного на 5 км перегона Разъезд 3 км – Разъезд 8 км Саратовского региона Приволжской железной дороги.
В ходе работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, заменили резинокордовый настил, сигнальные столбики и путевые знаки. Рядом с проезжей частью были установлены новые водоотводные лотки. Кроме того, переезд был оборудован камерами фото- и видеофиксации.