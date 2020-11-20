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Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в Энгельсе

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В Энгельсе завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда, расположенного на 5 км перегона Разъезд 3 км – Разъезд 8 км Саратовского региона Приволжской железной дороги.

В ходе работ специалисты обновили асфальтовое покрытие, заменили резинокордовый настил, сигнальные столбики и путевые знаки. Рядом с проезжей частью были установлены новые водоотводные лотки. Кроме того, переезд был оборудован камерами фото- и видеофиксации.
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