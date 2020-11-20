20 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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17:00 | 20 ноября
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16:11 | 20 ноября
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 23 на 24 ноября
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14:31 | 20 ноября
Для физруков региона организован семинар по адаптивному спорту
14:09 | 20 ноября
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По итогам 2020 года задачи нацпроекта «Культура» по ремонту и строительству сельских Домов культуры выполнены в срок
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Для физруков региона организован семинар по адаптивному спорту

Новости


23 ноября в 13.30 на базе ФОК "заводской" пройдет семинар для преподавателей физкультуры Саратовской области, работающих в школах, в которых воспитываются дети с особенностями развития.

Адаптивный спорт в нашем регионе развивается, поскольку его положительное влияние на ребенка ощутили множество саратовских родителей. По глубокой убежденности руководителя АНО "Центр ледовых видов спорта "Крылья" Сергея Родионова, процесс пойдет еще интенсивнее, если к нему подключится школьное звено - в лице учителей физической культуры. Мероприятие пройдет при поддержке и непосредственном участии специалистов Детской следж-хоккейной лиги, Саратовского областного института развития образования, при содействии министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

Приглашаются все желающие.