Для физруков региона организован семинар по адаптивному спорту

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Адаптивный спорт в нашем регионе развивается, поскольку его положительное влияние на ребенка ощутили множество саратовских родителей. По глубокой убежденности руководителя АНО "Центр ледовых видов спорта "Крылья" Сергея Родионова, процесс пойдет еще интенсивнее, если к нему подключится школьное звено - в лице учителей физической культуры. Мероприятие пройдет при поддержке и непосредственном участии специалистов Детской следж-хоккейной лиги, Саратовского областного института развития образования, при содействии министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.Приглашаются все желающие.