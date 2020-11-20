Для физруков региона организован семинар по адаптивному спорту
23 ноября в 13.30 на базе ФОК "заводской" пройдет семинар для преподавателей физкультуры Саратовской области, работающих в школах, в которых воспитываются дети с особенностями развития.
Адаптивный спорт в нашем регионе развивается, поскольку его положительное влияние на ребенка ощутили множество саратовских родителей. По глубокой убежденности руководителя АНО "Центр ледовых видов спорта "Крылья" Сергея Родионова, процесс пойдет еще интенсивнее, если к нему подключится школьное звено - в лице учителей физической культуры. Мероприятие пройдет при поддержке и непосредственном участии специалистов Детской следж-хоккейной лиги, Саратовского областного института развития образования, при содействии министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.
Приглашаются все желающие.