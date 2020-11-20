Полицейские задержали подозреваемого в краже

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Мужчина пояснил полицейским, что потерял карту уже давно, но вовремя ее не заблокировал. По сведениям банка заявитель лишился 43 тысяч рублей.Следственным отделом ОП № 2 в составе У МВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый – 21-летний коллега заявителя. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает владельцам банковских карт о своевременной блокировке банковской карты, в случае несанкционированных списаний денежных средств. Блокируйте её и в случае утери.Полиция обращает внимание, что в случае нахождения каких-либо ценных вещей - гаджетов, банковских карт, сумок, кошельков и др. - лучше отнести их в ближайший отдел полиции, где примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченные ценности. Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может быть квалифицировано в соответствии с главой 21 УК РФ «Преступления против собственности» и повлечет привлечение к уголовной ответственности.Обо всех противоправных действиях сообщайте в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 02 (с мобильного 102).