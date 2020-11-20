20 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 20 ноября
В Саратове пройдут очередные сельхозярмарки «выходного дня»
16:11 | 20 ноября
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 23 на 24 ноября
15:36 | 20 ноября
Анастасия Стоун представляет новый клип на песню «Любовь-искусство»
15:26 | 20 ноября
Дом народов России занят поиском молодежных проектов в области национальной политики
15:22 | 20 ноября
Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в Энгельсе
14:31 | 20 ноября
Для физруков региона организован семинар по адаптивному спорту
14:09 | 20 ноября
Юные художники ДК "Россия" стали призерами Международного конкурса рисунков
13:19 | 20 ноября
Полицейские задержали подозреваемого в краже
12:25 | 20 ноября
В Саратове пройдет национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»
11:38 | 20 ноября
По итогам 2020 года задачи нацпроекта «Культура» по ремонту и строительству сельских Домов культуры выполнены в срок
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Полицейские задержали подозреваемого в краже

Новости


В Заводском районе в полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный в период с августа по октябрь текущего года перевел с его банковской карты денежные средства на чужой электронный кошелек.

Мужчина пояснил полицейским, что потерял карту уже давно, но вовремя ее не заблокировал. По сведениям банка заявитель лишился 43 тысяч рублей.

Следственным отделом ОП № 2 в составе У МВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый – 21-летний коллега заявителя. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает владельцам банковских карт о своевременной блокировке банковской карты, в случае несанкционированных списаний денежных средств. Блокируйте её и в случае утери.

Полиция обращает внимание, что в случае нахождения каких-либо ценных вещей - гаджетов, банковских карт, сумок, кошельков и др. - лучше отнести их в ближайший отдел полиции, где примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченные ценности. Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может быть квалифицировано в соответствии с главой 21 УК РФ «Преступления против собственности» и повлечет привлечение к уголовной ответственности.

Обо всех противоправных действиях сообщайте в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 02 (с мобильного 102).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код