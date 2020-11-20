Полицейские задержали подозреваемого в краже
В Заводском районе в полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный в период с августа по октябрь текущего года перевел с его банковской карты денежные средства на чужой электронный кошелек.
Мужчина пояснил полицейским, что потерял карту уже давно, но вовремя ее не заблокировал. По сведениям банка заявитель лишился 43 тысяч рублей.
Следственным отделом ОП № 2 в составе У МВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый – 21-летний коллега заявителя. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ГУ МВД России по Саратовской области напоминает владельцам банковских карт о своевременной блокировке банковской карты, в случае несанкционированных списаний денежных средств. Блокируйте её и в случае утери.
Полиция обращает внимание, что в случае нахождения каких-либо ценных вещей - гаджетов, банковских карт, сумок, кошельков и др. - лучше отнести их в ближайший отдел полиции, где примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченные ценности. Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может быть квалифицировано в соответствии с главой 21 УК РФ «Преступления против собственности» и повлечет привлечение к уголовной ответственности.
Обо всех противоправных действиях сообщайте в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 02 (с мобильного 102).