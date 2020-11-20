По итогам 2020 года задачи нацпроекта «Культура» по ремонту и строительству сельских Домов культуры выполнены в срок

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В текущем году по этой программе велось строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт пяти сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 млн рублей.На сегодняшний день уже завершено строительство Дома культуры в с.Семено-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт Домов культуры в селах Ивановка и Николаевка Ивантеевского района и поселке Первомайский Дергачевского района.Уровень готовности объектов в селе Калмантай Вольского района составил 99%, в пос. Новониколаевский Балаковского района – 95%. Все работы планируется завершить до конца ноября текущего года.Начаты работы по капитальному ремонту ДК с.Озерки Калининского района. Работы проводятся на сэкономленные средства - 2,9 млн рублей, уровень техготовности - 50%, срок окончания работ до 7 декабря 2020 года.