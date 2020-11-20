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В Саратове пройдет национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

Новости


С 23 по 29 ноября на базе Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса пройдет национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате. Чемпионат пройдет в рамках нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина.

В этом году в национальном чемпионате «Абилимпикс» примут участие более двух тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации. Школьники, студенты и отраслевые специалисты будут соревноваться на площадках образовательных организаций по 77 компетенциям, самыми многочисленными из которых станут «Поварское дело», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобилей». Оценка выступлений участников пройдёт с применением дистанционных и онлайн-технологий. Главные эксперты будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и оценивать работы конкурсантов, а результаты оценки будут попадать в единый центр автоматического подсчёта баллов.

Саратовскую область на чемпионате представят 11 человек – победители регионального этапа по 11 компетенциям по категориям: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Конкурсные испытания пройдут с соблюдением всех требований в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Помощь в проведении чемпионата окажут волонтеры, прошедшие обучение в волонтерском центре «Абилимпикс» при Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.