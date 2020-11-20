Министр молодежной политики и спорта рассказал о новом оборудовании для школы по гребле на байдарках и каноэ

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«Национальный проект в действии. За два года спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ получила 10,4 млн рублей. Удалось приобрести новейшие модели лодок для ведущих спортсменов. Именно на них ребята выступали на соревнованиях. И результат не заставил себя ждать: Кира Степанова и Николай Червов стали победителями и призерами чемпионатов России 2020 года.В этом году средства ушли на проведение тренировочных сборов. В феврале и марте сборная команда области выезжала в Краснодар. Главным приобретением 2020 года тренерский штаб школы считает спасательное оборудование. После покупки шлюпок тренеры могут в полной мере отслеживать все этапы тренировок на воде. Также лодки задействуются для контроля спортсменов на стартах соревнований по гребле областного и всероссийского уровня, которые проходят на озере Сазанка. Приобрели и новый инвентарь для спортсменов среднего звена. А те, кто показал высокие результаты по итогам сезона 2019 года, получили ветрозащитные костюмы.Обновление материально – технической базы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в предолимпийский год имеет особое значение. Воспитанники нашей школы ежегодно завоевывают медали на международных стартах. Несколько спортсменов учреждения проходят олимпийскую подготовку, среди них лидер женской российской байдарки Кира Степанова, которая уже завоевала олимпийскую лицензию в Токио», - написал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.